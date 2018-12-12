Стало відомо, скільки Україна втрачає через корупцію

Україна посіла 130-е місце серед 176 країн у рейтингу сприйняття корупції, складеному Transparency International. За рік країна піднялася на одну позицію завдяки роботі антикорупційних органів та реформування держзакупівель, йдеться в сюжеті «24 каналу».

За останні п’ять років мз-за корупції Україна не отримала $4,2 млрд. Так, із-за неефективного управління і недостатнього верховенства права держава недоотримала $70 мільярдів. Саме в таку суму обходиться повне утримання Збройних сил України за 15 років.

У той же час «тіньовий» ринок праці відбирає в України щорічно $6 млрд, що відповідає чотириразового підвищення зарплат всім вчителям або восьмикратному збільшення допомоги при народженні дитини.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура отримали доступ до документів про передбачуване незаконне збагачення глави ГПУ Юрія Луценка.