Британія передумала закривати видачу “золотих віз”

Влади як і раніше налаштовані реформувати систему видачі віз.



Міністерство внутрішніх справ Великобританії 11 грудня повідомило через британські ЗМІ, що не збирається припиняти прийом заявок на візу «Інвестор» Tier 1.

Як повідомляє прес-служба компанії міжнародної компанії Henley & Partners, які займаються посередництвом у видачі інвестиційних віз, у короткому коментарі від представника британського відомства без вказівки імені говориться: «Дія інвесторської візи Tier 1 у даний час не припинено, однак ми як і раніше налаштовані на її реформування».

Офіційних коментарів на сайті Home Office МВС Британії чи інших урядових сайтах поки що немає.