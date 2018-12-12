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Британія передумала закривати видачу “золотих віз”

12.12.2018

Британия передумала закрывать выдачу "золотых виз"Влади як і раніше налаштовані реформувати систему видачі віз.

Міністерство внутрішніх справ Великобританії 11 грудня повідомило через британські ЗМІ, що не збирається припиняти прийом заявок на візу «Інвестор» Tier 1.

Як повідомляє прес-служба компанії міжнародної компанії Henley & Partners, які займаються посередництвом у видачі інвестиційних віз, у короткому коментарі від представника британського відомства без вказівки імені говориться: «Дія інвесторської візи Tier 1 у даний час не припинено, однак ми як і раніше налаштовані на її реформування».

Офіційних коментарів на сайті Home Office МВС Британії чи інших урядових сайтах поки що немає.

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