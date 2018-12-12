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Міністр Ватикану і радник Папи Римського потрапили в інтимний скандал – ЗМІ

12.12.2018

Министр Ватикана и советник Папы Римского угодили в интимный скандал - СМИПапа Франциск відсторонив обох.

Папа Римський Франциск усунув кардиналів Джорджа Пелла і Франциско Оссу від посади своїх радників. Про це пише Reuters.

Причиною відсторонення могли послужити звинувачення в сексуальному насильстві, які обидва священнослужителя відкидали.

Крім них, советническую групу папи Франциска покинув і кардинал з ДР Конго Лоран Пасиня.

Відзначається, що кардинал Пелл також залишить посаду міністра фінансів Ватикану: йому доведеться будувати захист у суді проти звинувачень у розбещенні неповнолітніх.

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