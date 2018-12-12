У Страсбурзі терорист з криками “Аллах Акбар” відкрив вогонь по перехожих

Родичів підозрюваного вже затримали.

Поліція Франції продовжує пошук підозрюваного, який вчинив теракт в центрі Страсбурга, убивши двох і поранивши 12-х чоловік. За словами очевидців, в цей час зловмисник кричав “Аллах Акбар”.

Прокурор Парижа Ремі Хейц зазначив, що даний факт підтверджує, що відбулося в Страсбурзі – терористичний акт.

Він повідомив, що, за словами очевидців, підозрюваного помітили на вулиці із зброєю незадовго до того, як він зробив перший постріл. Під час руху від відкривав вогонь і паралельно наносив удари ножем перехожим. Також нападник стріляв у солдатів, після чого вони відкрили у відповідь вогонь.

Після стрілянини зловмисник сів у таксі та зник з місця злочину.

Водій автомобіля дав свідчення поліції, зазначивши, що той попрямував у район Нойдорф, а коли вийшов з машини, його вже чекали поліцейські.

У пошуку можливих спільників злочинця, поліція затримала його чотирьох родичів. Їх помістили під варту.

В результаті обшуку квартири передбачуваного терориста, було знайдено гранату, заражене зброю, чотири ножа (в тому числі два мисливських) і кілька боєприпасів.

За словами глави міністерства внутрішніх справ Франції Крістофа Кастанера, у підозрюваного “кримінальний профіль з 10 років”. Він пояснив, що раніше були випадки радикальної поведінки підозрюваного, але більше деталей не називав, посилаючись на секретність розслідування.

Також у поліції повідомили, що передбачуваний терорист народився в 1989 році і на даний момент відомий правоохоронцям, так як притягувався до відповідальності за крадіжку і насильство, а також проти нього відкрито 27 різних виробництв у Франції, Німеччині і Швейцарії.

Раніше користувачі Тwitter опублікували фотографію підозрюваного, який вчинив стрілянину у французькому місті Страсбург.