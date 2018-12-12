В США посадили екс-адвоката Трампа

Він визнав себе винним у численних злочинах.

У США суд засудив колишнього адвоката Дональда Трампа Майкла Коена до 36-місячного тюремного ув’язнення у справі про втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

Коен – перша людина з оточення Трампа, який поміщений у в’язницю за запитом спеціального прокурора в ході розслідування передбачуваного втручання Росії у вибори 2016 року.

Він визнав себе винним у численних злочинах, зокрема, порушення у фінансуванні виборчої кампанії, ухилення від сплати податків і брехня Конгресу.

У суді Коен обрушився з критикою на свого колишнього боса. Адвокат заявив, що Трамп змусив його “йти по шляху темряви, а не світла”.