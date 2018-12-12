Британія може залишитися без прем’єра

Засідання було закритим для преси.

Члени правлячої у Великобританії Консервативної партії розпочали в середу, 12 грудня, до голосування з питання про довіру лідеру партії і прем’єр-міністру країни Терези Мей.

Процедура проходить у Вестмінстерському палаці, де розташовується парламент Сполученого Королівства, і повинна зайняти близько двох годин. Результати голосування будуть оголошені в 21:00 за місцевим часом. Для перемоги чинному прем’єру потрібно як мінімум 159 голосів.

Перед голосуванням прем’єр-міністр виступила перед однопартійцями. З-за голосування Мей була змушена скасувати заплановану поїздку в Дублін.

Якщо більшість депутатів Палати громад від Консервативної партії висловиться проти Мей, їй доведеться залишити посаду лідера партії і прем’єр-міністра.