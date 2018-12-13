Командир катера «Бердянськ» висунув вимогу Кремля

Командир катера «Бердянськ» Роман Мокряк зажадав від російської сторони, щоб з ним і членами його команди зверталися як з військовополоненими. Про це повідомив у Facebook адвокат Ілля Новіков.

За словами юриста, той чітко дав зрозуміти, що члени екіпажу «Бердянська» не можуть залучатися до відповідальності.

«Командир катера «Бердянськ» Роман Мокряк сьогодні заявив слідству, що вимагає звертатися з собою і зі своїм екіпажем як з військовополоненими, і що він не буде давати російським властям ніяких свідчень, поки його підлеглі не будуть звільнені. Як командир він вважає, що він один відповідає за те, що відбувається на борту, його екіпаж виконував його накази і не може бути притягнутий до якоїсь відповідальності», – написав Новіков.