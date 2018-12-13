У Гаваїв під час навчань розбився винищувач США

Пілот перебуває у важкому стані.

У США відбувся черговий авіаційний інцидент. Тут, на навчаннях Нацгвардії, на Гаваях впав в океан винищувач Hawker Hunter.

Бойова машина впала в океан в районі острова Оаху, на якому розташована гавайська столиця Гонолулу. Пілотові вдалося катапультуватися, проте він госпіталізований у важкому стані.

Керував винищувачем цивільний пілот, який за контрактом з Нацгвардією брав участь у навчаннях Sentry Aloha. Всього в них задіяні близько 800 чоловік і близько 30 літаків.

Із-за інциденту всі вильоти з розташованого в Гонолулу міжнародного аеропорту були в цілях безпеки припинені. Зараз робота повітряної гавані відновлено.