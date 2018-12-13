Столичне ТОВ «Автомобільний Дім Україна Мерседес Бенц» Таріела Васадзе виграло тендер автобази Державного управління справами на поставку двох Mercedes-Benz V-Class V 250d вартістю 4,09 млн грн. Про це повідомляє видання «Главком» з посиланням на дані системи ProZorro.

Згідно з умовами переговорної процедури, за якою пройшли торги, у замовлених восьмимісних мінівенах будуть автоматична коробкапередач, кондиціонери, круїз-контролб, система очищення і миття скла задніх дверей, підігрів передніх сидінь, спеціальні підвіски для поганих доріг і комплект зимових шин.

У цій же столичної компанії держуправління купило за 41,98 млн грн два броньованих автомобілі Mercedes-Benc S-600 також з переговорної процедурою. Машини кольору «чорний металік» і з салонами з чорною шкіряною оббивкою «ексклюзив фарфор» повинні бути доставлені до кінця 2018 року.

Документ

Раніше повідомляв, що «Автомобільний Дім Україна Мерседес Бенц» поставить підприємству «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» Державного управління справами (ДУС) Mercedes-Benz GLS 500 4MATIC за 3,52 млн грн.

Також «Автоцентр на Кільцевій» Васадзе надасть поліції 52 машини спецпризначення на базі ZAZ Sens TF 698K 2017 випуску. За них відомство заплатило 10,34 млн грн.

Крім того «Укроборонпром» купив елітні авто у Васадзе на 6 мільйонів.

SKELET-info

ДУСя купили у Васадзе ще два Mercedes за чотири мільйони оновлено: Грудень 13, 2018 автором: Redactor