Голосування за вотум недовіри Терези Мей провалилося

Тереза Мей залишається прем’єр-міністром.

Великобританії продовжують розривати внутрішні суперечності з приводу виходу з Європейського Союзу.

Тепер не всім подобається угода з ЄС з Brexit. З-за цього відправити у відставку намагалися прем’єр-міністра країни Терезу Мей. Але нічого не вийшло, а значить Brexit не скасовується, а Мей залишається біля керма.

Вотум недовіри

Депутати британської Консервативної зібрали підписи за вотум недовіри лідеру політичної сили і прем’єр-міністру країни Терези Мей. Для запуску процедури досить 48 голосів.

Причиною недовіри стала підтримане Мей угода з ЄС з Brexit, яке, на думку частини консерваторів, обмежує права Британії і залишає її в залежності від континенту. Угода повинен був затвердити парламент, але прем’єр вирішила перенести голосування на невизначений термін через відсутність підтримки серед парламентарів. В ЄС прямо заявили, що ніякого перегляду угоди з Лондоном не буде, мова може йти тільки про врегулювання його окремих положень.

Згідно з планом Мей, для остаточного виходу Британії з ЄС і досягнення домовленості у сфері торгівлі вводиться перехідний період до 31 грудня 2020 року. До його завершення, між ЄС і Британією буде діяти старий митний режим і Лондон буде зобов’язаний дотримуватися європейського регуляторне законодавство.

Таким чином, до початку 2021 року Великобританія залишається в юридичному полі ЄС – загальноєвропейське законодавство буде превалювати над національним.

Перехідний період може бути за згодою сторін продовжений Об’єднаним комітетом представників ЄС і Британії після грудня 2020 року, але допустимі строки його продовження не уточнюються.

Угода гарантує права громадян країн ЄС на території Британії в плані вільного переміщення і аналогічні права британців, які проживають на материку. Режим вільного переміщення громадян Британії та країн ЄС буде діяти до кінця перехідного періоду.

Відкладається вирішення питання кордону з Ірландією, ЄС також погодився скоротити суму фінансових претензій до Лондону, своєрідний “рахунок за вихід зі складу союзу.

Недовіра Терези Мей в якості лідера правлячої партії автоматично означало б і недовіра главі уряду і могло призвести як до відставки уряду, так і, швидше за все, до зриву прийняття угоди про умови виходу Британії з ЄС.

Великобританія і зовсім могла відмовитися від Brexit у разі відставки Мей. За відставкою прем’єра міг вчинити повторний референдум з питання про вихід країни з ЄС або проведення позачергових виборів у разі відставки Мей, на яких, якщо судити по поточним опитуваннями, міг би перемогти глава Лейбористської партії Джеремі Корбін.

Провал голосування

Але голосування за недовіру Мей провалилося.

Лише 117 депутатів проголосували за пропозицію про недовіру голові партії та уряду, 200 парламентаріїв висловилися проти.

Для того, щоб зберегти посаду, Мей повинна була отримати не менше 159 голосів однопартійців (50% + 1 голос).

Тепер, після провального голосування Мей залишиться на своєму посту і її не можна буде усунути від влади протягом 12 місяців.

Разом з тим Мей заявила у зверненні до депутатів-консерваторів, що “не очолить партію на наступних виборах”. При цьому прем’єр-міністр дала зрозуміти, що має намір залишитися на посаді до 2022 року.

Наслідки

Експерти відзначають, що навіть за підтримки консерваторами прем’єра, у Мей звужується поле для політичного маневру і вона понесла сильні репутаційні втрати з-за самого факту “розгляду її справи на внутрішньопартійному суді”.

Головний редактор і видавець журналу Politics First Маркус Пападопулос вважає, що перемога Мей не означає, що їй більше не загрожує відставка.

“Увага просто знову зміститься на питання про те, чи зможе вона досягти схвалення в парламенті угоди про вихід з ЄС. Чи вдасться їй отримати достатньо поступок зі сторони Євросоюзу, вийде зробити що-то з питанням про Північній Ірландії?” – зазначає експерт.

Не усунутий і розкол всередині Консервативної партії. Найбільш непримиренні євроскептики, включаючи екс-главу Мзс Великобританії Бориса Джонсона, вже давно погрожували змістити Мей із займаної посади, і не стануть лояльніше, прогнозує Пападопулос.

Так що інтриги навколо британського прем’єра і Brexit продовжаться.