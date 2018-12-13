АМКУ програв суд з оскарження штрафу для фармкомании Sanofi

Касаційний господарський суд у складі Верховного суду підтримав фармдістрібьютора спільного українсько-естонського підприємства ТОВ СП «Оптіма-Фарм, ЛТД» у справі проти Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо фармкомании Sanofi. Мова йде про розслідування, яке проводила державний уповноважений АМКУ Світлана Панаиоитиди, зазначає видання «Наші гроші».

«Ми програли Верховний суд. Це був позов дистриб’ютора «Оптима-фарм» по справі «Санофі», — написала сама Панаиоитиди на своїй сторінці в Facebook.

Раніше, у вересні, Апеляційний господарський суд Києва залишив в силі рішення суду першої інстанції щодо задоволення «Оптіма-Фарм, ЛТД» до АМКУ про скасування штрафу у розмірі 40,759 млн грн, накладеного за антиконкурентні узгоджені дії з фармацевтичною компанією ТОВ «Санофі-Авентіс Україна». Колегія суддів апеляційного суду погодилась з висновком суду першої інстанції про те, що при прийнятті рішення АМКУ не повністю з’ясував обставини, які мали значення для справи.

У жовтні Господарський суд Києва скасував рішення АМКУ про стягнення штрафу з фармкомпанії «Санофі» в розмірі 70 млн грн. Це рішення і намагався оскаржити Антимонопольний.

За даними журналістів, «Оптіма-Фарм, ЛТД» належить двоюрідному брату колишнього народного депутата від БЮТ в V-VI скликанні парламенту Богдана Губського – Андрію Губському.

Як повідомляв SKELET-info аптечний бізнес приносить власникам великих мереж до 200% прибутку, а безпосередньо українці переплачують в аптеках близько 30%.