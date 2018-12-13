Бондик Віктор: аміачні схеми трьох президентів. ЧАСТИНА 2

ПРОДОЛЖЕНЕ. ПОЧАТОК: Віктор Бондик: аміачні схеми трьох президентів. ЧАСТИНА 1

Великий аміак

Таким чином, керувати «Укрхімтрансаміак» був поставлений не просто брат заступника міністра юстиції, а перевірений людина «донецьких», активний учасник їх корупційних схем і «дерибанов». І хоча гірничий майстер Віктор Бондик мало що тямив у технологіях прокачування аміаку трубопроводами, він прекрасно розбирався у тому, як отримати з цього вигоду і куди потім цю вигоду надійно заховати.

«Укрхімтрансаміак» — це державне підприємство, яке є оператором української ділянки унікального аміакопроводу Тольятті-Одеса, побудованого в 1981 році. Унікального, тому що таких споруд у світі взагалі по пальцях перерахувати, а це є найбільшим за довжиною і пропускної потужності (до 2,5 мільйонів тонн у рік). Він перекачує аміак, що виробляється в основному на підприємстві «Тольяттіазот», Одеський припортовий завод – звідки його потім експортують у різні країни світу. До цього аміакопроводу до 2014 року був підключений (через бічний ділянка) хімкомбінат «Стирол» у Горлівці, який теж справляв аміак на експорт. Після початку бойових дій і захоплення Горлівки сепаратистами комбінат зупинили.

Цей аміакопровід можна порівняти з українською ГТС, а «Укрхімтрансаміак» — з «Нафтогазом». Звичайно, там обертаються суми на порядок менше, та й аміак не такий ходовий товар, його важче вкрасти і перепродати, з ним складніше створювати різні схеми. Але для людей причетних він є справжнім Клондайком, ну а те що про «аміачний бізнес» знають небагато, було хорошим прикриттям корупції та розкрадань, довгі роки панують у «Укрхимтрансаммиаке». Панують, тому що вони мали місце і до Віктора Бондика, і продовжувалися після його скандального звільнення.

Взяти, приміром, Костянтина Кучера, який керував «Укрхімтрансаміак» в 2005-2006 р. р., а потім який стрибнув у крісло заступника міністра промислової політики. Кучер не просто крав, він крав і гуляв на широку ногу – наприклад, катався в Європу і купував собі там елітні телефони «VERTU Gold» (була свого часу така позолочена «іграшка» для мільйонерів), він крутив схеми і в рази переплачував підставним фірмам куповане обладнання. З 2010 року Костянтин Кучер знаходиться в бігах – але в Україні продовжують свій бізнес його сини.

А ось в 2017 році був заарештований в. о. директора підприємства Ігор Трегубенко і двоє керівників приватних фірм, яким інкримінували розкрадання і відмивання понад 40 мільйонів гривень державних коштів. Влітку 2018 року, в ході аудиторської перевірки «Укрхімтрансаміак» було встановлено, що нове керівництво підприємства уклало невигідні для себе контракти з російським «Тольяттіазот», що принесли багатомільйонні збитки і таку ж вигоду росіянам). Також керівництво проводило збиткові для підприємства операції з ТОВ «Альянс Еволюшн» (фірму пов’язують з Коломойським).

Таким чином, Віктор Бондик був не першим і не останнім директором «Укрхімтрансаміак», обворовывавшим підприємство і держава. Але він просидів у своєму кріслі дев’ять з гаком років, при трьох президентах і чотирьох прем’єрів, благополучно переживши в ньому другий Майдан і «люстрацію». І можна лише здогадуватися про те обсязі корупційних угод і розкраданнях, які він встиг провернути за цей час.

Список Бондика

На жаль, правоохоронними органами були виявлені тільки кілька з них, хоча діяльністю Віктора Бондика на посаді директора «Укрхімтрансаміак» правоохоронні органи почали займатися ще в 2013 році. Проте у нього було дуже потужне прикриття: за інформацією джерел SKELET-info, у Віктора Бондика була «дах» на рівні президентських адміністрацій, прем’єрів і найвпливовіших олігархів, великі зв’язки в Генпрокуратурі і СБУ, а також підтримка росіян – з якими він укладав вигідні їм контракти, приносили збитки Україні (насамперед, занижуючи вартість транзиту аміаку). Так що відкриті проти Бондика кримінальні справи швидко закривалися – і при Януковичі, і при Порошенко.

У грудні 2010 року «Укрхімтрансаміак» отримав кредити (під державні гарантії) від «Amsterdam Trade Bank N.V.» та «Альфа-Банк», на загальну суму 42 мільйони доларів. Кредитний договір був «засекречений», однак стало відомо, що вже через рік тільки за процентними виплатами та за пунктом «інші послуги надання кредиту» (можливо, «страхування кредиту») підприємство було змушене віддати цим банкам 108,153 мільйона гривень (13,5 мільйона доларів). Більш того, самі кредити були використані нецільовим чином, тобто просто розтрачені і розкрадені. Бондику це зійшло з рук.

Протягом п’яти років «Укрхімтрансаміак» укладав контракти на охоронні послуги з ТОВ «Охорона і безпека», що отримав в загальній сумі 58,45 мільйонів гривень. З’ясувалося, що засновниками «Охорона і послуги» були фірми самого Віктора Бондика ТОВ «Промкерам» і ТОВ «Григорівський рудник». А директором «Охорони і послуги» був Зураб Асатуров – він же директор ТОВ «Будівельна компанія «Альтаїр профі», засновниками якої були фірми ТОВ «Углепоставка» (Бондика) та ТОВ «СК» — пов’язану з Олександром Януковичем.

До речі, «Григорівський рудник» Бондика і без того давав йому гарний прибуток, будучи співвласником костянтинівського ВАТ «Завод обважнювачів», приносив у рік до мільйона доларів чистого прибутку. У 2009 році він викупив держпакет акцій «Заводу обважнювачів» через офшорну фірму «Richmond Investments». Таким чином, директор держкомпанії Віктор Бондик не тільки обкрадав державу, але і щосили крутив свій приватний бізнес.

У 2013 році «Укрхімтрансаміак» закупив партію насосів на загальну суму 55,4 мільйона гривень. В цьому не було б нічого корупційного, якби трьома роками раніше підприємство не закупило б точно такий же комплект насосів, за який заплатили втричі менше – 15,2 мільйона гривень. Дана афера в точності повторювала такі ж схеми Костянтина Кучера, який теж переплачував за обладнання втричі.

У 2013 році Генпрокуратура порушила кримінальну справу за фактом розтрати керівництвом «Укрхімтрансаміак» 6,5 мільйонів гривень, призначених для закупівлі обладнання. Техніку не купили, гроші пропали, а потім кудись зникла і сама кримінальна справа.

Протягом декількох років «Укрхімтрансаміак» проводив тендер на послуги авіаційного спостереження за станом українського ділянки аміакопроводу. У 2008-2012 р. р. на цих тендерах незмінно перемагала фірма «Твін Стар Авіасервіс», чий співвласник Світлана Макарова була пов’язана з Ігорем Трегубенко – на той момент працювали в керівництві «Укрхімтрансаміак». Того самого Трегубенко, який очолить підприємство в 2016-му і буде заарештований за корупцію і розкрадання 2017-го, і який був одним з вірних людей Бондика. Так от, якщо в 2008 році за цю послугу «Твін Стар Авіасервіс» заплатили близько 6 мільйонів гривень, то в 2010-му вже близько 10 мільйонів (ну ладно, інфляція), а в 2012 році вже 28 мільйонів (а ось вже крадіжка).

Але в 2013 році «Укрхімтрансаміаку» довелося змінити авіафірми: новим переможцем тендеру стало ТОВ «Авіакомпанія «МАРС РК», засновниками якої були Анатолій Кудрін і Анастасія Шевченко-Катамадзе (дочка Олега Шевченка). Вартість контракту з цією фірмою обійшлося держпідприємству «Укрхімтрансаміак» в 30 490 000 гривень – хоча в тендері брало участь ВАТ «АС» (обласний авіаційний центр), що пропонувала послугу всього за 15 530 000 гривень. Але керівництво «Укрхімтрансаміак» відхилило її пропозицію, залишившись на те, що у «АС» документи оформлені не так, то літаки не тієї моделі (яка саме модель влаштовувала б Бондика, він не пояснив). А через рік контракт на послугу авианаблюдение на суму 37 мільйонів гривень було укладено з ТОВ «Яна Чартер АГ» — яка виявилася пов’язаної з власниками «МАРС РК». Ось тільки ця фірма є лише посередником в бронюванні квитків та оренду чартерних рейсів – так що незрозуміло, за що заплатили такі гроші? За інформацією джерел SKELET-info, авіаційний контроль за аміакопроводом в тому році взагалі не проводили, а гроші банально вкрали.

Всі ці факти були детально викладені в депутатському запиті Сергія Мельничука, який він в грудні 2014 року відправив на ім’я прем’єр-міністра Арсенія Яценюка. У ньому він просив дізнатися про стан раніше порушених проти керівництва «Укрхімтрансаміак» кримінальних справ. Але все марно: прем’єр мовчав, а з прокуратури Києва Мельничуку прийшла відповідь, що справи були закриті, але потім відправлені на дорозслідування.













Корупція непереможна

Старання Мельничука пропали даремно, тому що Бондик продовжував впевнено сидіти в кріслі директора «Укрхімтрансаміак», продовжуючи свою корупційну і навіть антидержавну діяльність. Повідомлялося, що навесні 2014 року Віктор Бондик кілька разів їздив не тільки в Тольятті, але і в захоплений росіянами Крим – де навіть був присутній на травневому параді російських військ. При цьому Бондик стверджував, що був нібито на лікарняному, але журналісти знайшли в звітах «Укрзалізниці» факти, які підтверджують, що 30 квітня Бондик в’їхав на півострів, а залишив його 10 травня.

Про що Бондик домовлявся з росіянами, було неважко здогадатися. Росія роками лобіювала через особисті домовленості з українськими політиками і чиновниками, підкріплені хабарами і «відкатами», низькі тарифи на транзит. А в даному випадку корупційні домовленості роками укладалися між Віктором Бондиком і сімейством Махлаев: Володимиром Миколайовичем Махлаем, який керував «Тольяттіазот» до 2011 року, і його сином Сергієм Володимировичем, який прийняв у спадщину посаду батька. Факти корупції: якщо на початку «нульових» росіяни платили «Укрхімтрансаміаку» за транзит по 2 долари, то при Бондике цей тариф знизився до 50 центів! І це при тому, що після 2008 року економічно обґрунтований тариф транзиту аміаку, за оцінками фахівців, становив 3,8 долара.

Ще одним фактом корупції були «несанкціоновані відбори» аміаку з магістралі – тобто його злодійство (за прикладом крадіжки газу з ГТС). ЗМІ повідомляли, що в рік так воровалось до 150 тисяч тонн аміаку, чимала частина якого відпускалася дрібним українським споживачам: для холодильних установок, а також для аграріїв (добриво землі безводним аміаком). При Бондике це було поставлено на потік, оскільки не всім українським аграріям по кишені дорогі мінеральні добрива, а «тыренный» аміак можна було продавати й зі знижками.

Але 150 тисяч тонн – це дрібниці. Махлаи продають до 2 мільйонів тонн аміаку (через Одесу) в США, де його охоче купують. І в США у них є своє лобі, яке зацікавлене в тому, щоб цей аміак не дорожчав – а значить, щоб транзитні тарифи через Україну не підвищувалися. І, на прохання Сергія Махлая, вони у свою чергу просили нове керівництво України (американці мали величезний вплив на уряд Яценюка) не ворушити склалися на «Укрхимтрансаммиаке» схеми. Тому Віктор Бондик залишався у своєму кріслі, з кожним роком наглея все більше. За інформацією ЗМІ, в 2015 він уклав купу тендерів на суму понад півмільярда гривень, з яких за реальні послуги та товари були заплачені лише 30%, а решта 70% були переплатою, растекшаяся по кишенях учасників цих корупційних схем. На жаль, потім було викрито лише невелика їх частина: так, коли в 2016 році СБУ все-таки серйозно зайнялася Бондиком, то вона виявила факти розкрадання 235 мільйонів гривень за період 2012-2015 р. р. Лише частина, лише за чотири роки! Пізніше з’явилися нові факти, і сума розкрадань і збитків зросла до 700 мільйонів гривень. Проте журналісти, громадські діячі та активісти стверджували, що за дев’ять років Бондик приніс «Укрхімтрансаміаку» збитки у розмірі від 150 до мільярда гривень!

Слідство потім встановило, що Віктор Бондик перекладав свої гроші в швейцарський банк «Bank Vontobel AG» на рахунок своєї голландської фірми «Spes Asset Management B. V.». У нинішньому році, після двох років судової тяганини, Швейцарія погодилася передати українському слідству документи з цього рахунку. Але скільки у Бондика ще таких рахунків в інших банках? І коли він, нарешті, опиниться на лаві підсудних? До речі, до цих пір невідомо, де ж він ховається в даний час.

Звільнення Віктора Бондика кілька місяців домагався міністр економічного розвитку Абромавічус — правда, далі боязких заклики про добровільну відставку він не пішов. При цьому за Бондика заступився один президентський Ігор Кононенко, і цей конфлікт (справа дійшла до суду за нібито наклеп на Кононенко) став причиною відставки самого Абромавичуса. Який конкретний інтерес в «Укрхимтрансаммиаке» має Кононенко, поки невідомо, але він захищав Бондика як «свою людину» на цій посаді. Коли ж Бондик надто вже оскандалився, Кононенко не був проти його заміни – але хотів, щоб замінили на іншого «своєї людини».

І ось Бондика звільнили, після чого він оперативно утік, тим самим уникнувши долі Насирова. Далі було оголошено відкритий конкурс на посаду нового директора «Укрхімтрансаміак», в якому брали участь 32 кандидата – половина з яких були людьми Дмитра Фірташа, Миколи Азарова, Олександра Онищенка, четверо були людьми Коломойського, а трьох називали протеже самого Віктора Бондика. Але в конкурсі переміг Павло Шебест, осіб з дипломами ветеринара і хіміка, який працював раніше на західні компанії, і не мав за спиною чітких покровителів (хоча, може бути, американці?). Тоді підсумки конкурсу просто поклали під сукно, а новим в. о. директора, розпорядженням прем’єра Володимир Гройсмана, був призначений… Ігор Трегубенко! Враховуючи, що Трегубенко тоді був стовідсотковою кандидатурою Махлаев, це був результат домовленості з росіянами або самого Гройсмана, або Кононенко.

Але через кілька місяців Трегубенко заарештували, «Укрхімтрансаміак» призначили нового в. о. директора, а розкрадання і афери тривали. Корупція виявилася непереможною – у всякому разі, поки що.

Сергій Варіс, для

Бондик Віктор: аміачні схеми трьох президентів. ЧАСТИНА 2 оновлено: Грудень 13, 2018 автором: creator