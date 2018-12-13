Зіткнення поїздів в Анкарі: кількість постраждалих і загиблих зросла

Відомо про 9погибших.

Кількість загиблих в результаті зіткнення поїздів в Анкарі (Туреччина) зросла до семи осіб.

Як зазначається, ще 46 осіб отримали поранення. Троє з них – у важкому стані.

“В результаті зіткнення… загинули 9 осіб. 47 громадян, в тому числі троє з яких у важкому стані, були поранені”, – цитує видання заяву адміністрації губернатора.

На місці події продовжують працювати рятувальники. Прокуратура почала розслідування за фактом аварії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті зіткнення швидкісного пасажирського поїзда з приміським загинули не менше чотирьох людей, ще понад 40 постраждали.

Аварія сталася через кілька хвилин після відправлення швидкісного поїзда, що прямував з Анкари до Коньї. За уточненою інформацією, перед зіткненням поїзд досяг швидкості 80-90 км/ч. Швидкісний потяг зійшов з рейок, зачепивши шляхопровід, після чого пішохідний міст обрушився на нього.