Витрати ростуть, рейтинги падають. Як «Громадське ТБ» стало новим «гиперлупом» українських реформ

Більше трьох років тому в Україні запустили Громадське ТБ — аналог «Німецькій хвилі» чи «Бі-бі-сі». Сьогодні Національна громадська телерадіокомпанія навіть проводить дні відкритих дверей, де розповідає про свої досягнення.

Хоча поки що головним досягненням НОТУ бачиться тільки одне — вона в принципі існує.

Що ж стосується рейтингів, то «Громадське» — в особі свого телеканалу UA: Перший — міцно сидить на мілині. Крім того йдуть масові скорочення співробітників, а сам телеканал нещодавно через борги відключили від ефіру.

І все це — на тлі мільярдних державних вливань, яких, на думку керівництва НОТУ, все одно не вистачає.

Але дійсно недофінансування призвело до катастрофи — або ж виною тому менеджмент проекту, який з помпою відкривали перші особи держави?

Чому з UA:Першим повторюється історія «гиперлупа» з Києва до Борисполя — розбиралася «Країна».

«UA:Перший» — перший з кінця

Перші кроки у створенні «Громадського» були зроблені ще навесні 2015 року — але остаточно оформилося значно пізніше. У січні 2017 року НОТУ об’єднала в собі два телеканали — «UA: Перший» та «UA:Культура».

На двох у цих кнопок виявилося 23 обласних філії. А також 28 радіостанцій. Потужностям такого медійного монстра з 97% покриття українській території можна було тільки заздрити.

Однак заздрити виявилося особливо нічому. Якщо у 2014 році «Перший національний» у рейтингу телеканалів України тримав 13 місце, то за чотири роки він в особі UA:Першого впав до 20-ї позначки.

Більш успішними в цій історії виглядають радіостанції — їхні рейтинги не падали. Зате з 2015 року введено істотне обмеження мовлення в регіонах. Тобто навіть без падіння рейтингу аудиторія радіо скоротилася.

Причиною падіння рейтингу «Першого» стала нова сітка мовлення, яка не «зайшла» аудиторії каналу. Він чомусь відмовився від продукції, яка як раз і забезпечувала рейтинг. Пішли з екрану топові футбольні трансляції, концертні виступи, рідше стали з’являтися політики.

Особливо знаковим стало припинення виходу популярної програми «Шустер live», яку нинішня влада просто витіснили з країни — в особі журналіста Савіка Шустера, у якого анулювали дозвіл на роботу в Україні.

Схоже, керівники «Першого» стали жертвами «смаків». Спроба відсіяти «телевізійний сміття» відкинула канал у другу десятку рейтингу, хоча керівництво «Громадського» заспокоює — так, мовляв, і було задумано.

«Наше головне питання — я постійно повторюю — не про рейтинги. Це питання про повернення довіри аудиторії. Пов’язано воно з тим, щоб не робити те, що робить більшість комерційних телеканалів. З-за таких обставин у нас і падають ті самі рейтинги», — пояснював ситуацію в 2016 році глава тоді ще Національній телерадіокомпанії Зураб Аласанія.