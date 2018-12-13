ФГВФО розкрив схеми виведення грошей з банку Жеваго

Посадові особи банку «Фінанси і кредит» Костянтина Жеваго до введення у фінансову установу тимчасової адміністрації вивели з нього близько 5 млрд гривень, надавши кредити ряду неплатоспроможних компаній. Про це повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО).

Відзначається, що в період з 2010 по 2015 рр. банк надав кредитів на 3,2 млрд гривень неплатоспроможним компаніям. Відразу після отримання коштів ці компанії оголошували про своє банкрутство.

У той же час 1,7 млрд гривень привласнили посадові особи ще чотирьох компаній. Кошти використали для кредитування будівництва офісного центру в Києві.

Крім цього банк уклав угоди на $113 млн з іноземними компаніями. При цьому, самі операції в банківській звітності не враховувалися.

«В цілому, за фактами виявлених у банку кримінальних правопорушень Фондом та уповноваженою особою було подано 73 заяви про вчинення правопорушень на загальну суму збитків 15,5 млрд грн, у тому числі щодо власників та посадових осіб банку подано 16 заяв на суму збитків 12,7 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

У ФГВФО додали, що жодна із справ так і не була направлена в суд.

Раніше SKELET-info повідомляв, що державний «Ощадбанк» домігся процедури банкрутства кременчуцької компанії «АвтоКрАЗ», яку контролює Жеваго. Господарський суд Києва визнав грошові вимоги банку в розмірі 555,688 млн грн і ввів процедуру розпорядження майном боржника та процедуру мораторію на вимоги кредиторів.

Крім того до готелю «Салют» в Києві, яку пов’язують з Жеваго, висунули кредиторські вимоги на загальну суму 1,7 млрд гривень.

Нагадаємо, також, що Жеваго зайняв п’яте місце у ТОП-100 найбагатших людей України за версією журналу «Фокус» за минулий рік. Також Жеваго потрапив у рейтинг найбагатших людей планети 2018 року за версією журналу Forbes – у список увійшли 2208 мільярдерів з 72 країн.