Папа Римський звільнив кардинала, звинуваченого в педофілії

Кардинал відкидає всі звинувачення.

Папа Римський Франциск відправив у відставку одного з найвпливовіших людей Ватикану, австралійського кардинала і скарбника Джорджа Пелла. В Австралії його звинувачують в педофілії.

У свою чергу, 77-річний Пелл посилено відкидає звинувачення.

За версією слідства, кардинал кілька років здійснював сексуальні злочини стосовно дітей. Папа Римський раніше підтримував Пелла і навіть дав йому відпустку, щоб той міг захистити себе в суді.

Пелл обіймав посаду кардинала в групі “Ради дев’яти”, яка допомагає Папі Римському управляти церквою. Виключення його з ради не обов’язково впливає на його положення в казначействі, яке він технічно все ще займає.

Варто відзначити, що Франциск також відправив у відставку 79-річного кардинала Лорана Монсенгво Пасинья і виключив із ради 85-річного Франциска Эрразуриса, якого в Чилі звинуватили у приховуванні випадків педофілії.

За словами представника Ватикану, Папа Римський написав прелатам “подякувавши їм за роботу, яку вони зробили за останні п’ять років”.

“Рада дев’яти” був створений в 2013 році. Його роль полягає в реформуванні бюрократії Ватикану та визначенні його політики і завдань на майбутнє.

Останнім часом на Франциска чинився тиск з метою реформування “Ради дев’яти” з-за того, що частина його членів звинувачують у серйозних злочинах, таких як педофілія. Також викликає занепокоєння і той факт, що багато членів ради є літніми людьми.