Ціни на Підмосковні дачі впали майже на половину

Продаж дачних будинків в Підмосковних селищах йдуть вкрай повільно. Не допомагають навіть значні знижки.

Навздогін за ринком нерухомості в російській столиці, де вартість житла впала до чотирирічного мінімуму, а також спостерігається падіння попиту до рекордних показників останніх десяти років, криза посилилася і в сегменті заміської нерухомості. За підсумком поточного року вартість дачних будинків в Підмосков’ї звалилася на сорок відсотків, про що на підставі проведеного аналізу повідомили в агентстві «Інком – Нерухомість».

За відомостями агентства нерухомості, дачні заміські об’єкти в Московській області власники намагаються продати, в середньому, за п’ять з гаком мільйонів рублів.

Вартість земельних ділянок впала на тринадцять відсотків – до двох мільйонів рублів. На дванадцять відсотків впали в ціні таунхауси з дуплексами – в середньому до шістнадцяти мільйонів рублів.

За словами керівника аналітичного центру «Інком – Нерухомість» Дмитра Таганова, попит на даному ринку стискається майже до нульової позначки. Власники будинків і земель змушені міняти цінники у бік пониження просто від безвиході, так як за початкову ціну продажу просто не йдуть. Дорогі об’єкти часто і зовсім знімають з реалізації, оскільки господарі не можуть знайти покупця на недешеві дачні будови.

Майже на третину збільшилася час, за який власники заміської нерухомості можуть продати свої об’єкти.

Так, в середньому, господарі можуть чекати своїх покупців на нерухомість близько восьми місяців. За словами директора департаменту з питань заміської нерухомості «Інком» Андрія Кройтора, падіння попиту спостерігається через банальну відсутність у потенційних покупців грошей і переживань цих покупців зробити нераціональні витрати.

На думку експерта, деякий час тому домінувала точка зору про те, що вторинне житло може підтримати заміський сегмент, під час стагнації первинного сегмента. Але в нинішніх реаліях виявилося, що даний підхід на практиці не знайшов свого підтвердження.

У своєму огляді експерти агентства «Інком – Нерухомість» відзначають, що навіть незважаючи майже на п’ятдесятивідсоткову знижку, рівні продажів заміських будинків, котеджів та земельних ділянок залишаються на адекватному рівні. Фахівці пояснюють, що покупці, може бути, і погодилися віддати свої гроші, але тільки за якісний об’єкт, де є можливість відразу переїхати і жити, не вкладаючи додаткових коштів і власних сил.

Однак вся проблема полягає в тому, що майже вісім з десяти заміських об’єктів на вторинному ринку або вже морально застаріли, або з якихось причин не відповідають вимогам потенційних покупців. Тому більшість таких об’єктів мають невисокими шансами на скору продаж. Експерти підкреслюють, що до кінця поточного року відновлення попиту не відбудеться. Навпаки, прогнозується ще більший обвал цін – ще на 10-15 відсотків.

Не приваблює потенційних покупців заміської нерухомості і той факт, що господарів земельних ділянок невдовзі законодавці хочуть звільнити від обов’язку реєструвати лазні, альтанки, сараї, літні кухні, а також від сплати за ці будови податків. Передбачається, що громадяни на підставі закону будуть мати право не ставити свої будівлі на облік в кадастровій карті, а також при бажанні зможуть виключити з кадастрового обліку раніше зведені споруди.

Зокрема, за даними видання «Російська газета», яке знайоме з цією законодавчою ініціативою, ці будівлі будуть знаходитися у власності дачників без необхідності їх реєстрації на тій підставі, що вони розташовані на земельній ділянці, яка вже приватною власністю. Цю можливість можуть надати законопроекти з низкою поправок до положень Цивільного кодексу і інші акти, які Мінекономрозвитку вже внесли на розгляд уряду.