У Швеції визначили «подарунок року»

У минулому році подарунком року став електричний велосипед.

У Швеції за традицією вибрали “подарунок року” – річ, яка уособлює свій час” і користується все зростаючим попитом у покупців. В цьому році “подарунком року” стала одяг з переробленої тканини. Вона говорить про відповідальному підході шведів до споживання і їх прагненні оберігати природу і ресурси.

У 2018 році 40% шведів стали частіше замислюватися про проблеми навколишнього середовища. На думку експертів дослідницького центру HUI Research, який вибирає “подарунок”, у відповідь на це формується новий тип економіки, де практично відсутнє поняття сміття: відходи одного виробництва стають сировиною для іншого. Тому речі з перероблених матеріалів – чудовий символ часу, їх створюють дизайнери не тільки у Швеції, але і в інших європейських країнах.

“Подарунок року” щороку визначають з 1988 року. Першим таким подарунком у 1988 році стала хлібопічка, а в минулому році – електричний велосипед.