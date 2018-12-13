Данилюк розповів, хто «кришує» контрабанду в Україні

Служба безпеки України «кришує» контрабанду в країні, а контроль поліції над митниками «на якийсь час скоротив доходи СБУ». Про це заявив колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк в інтерв’ю виданню «Лівий берег».

Данилюк назвав ініціативу Кабінету міністрів надати поліцейським доступ до зон митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон «спробою потіснити СБУ».

«Тобто можна перерозподілити доходи, або обрізати доходи конкуруючої угруповання… Природно, СБУ – головна «дах»контрабанди. Історично завжди була. Фактично у них митники всі висять на гачку. Тобто вони знають, де і скільки вкрав. СБУ цим успішно користується», – зазначив екс-глава Мінфіну.

На думку Данилюка, побороти контрабанду «насправді досить просто».

«Ми можемо оперативно збільшити доходи бюджету більше ніж на 100 млрд грн. Але важливо правильно визначати базу для порівняння. У 2017 році, наприклад, хвалили ГФС за зростання доходів митниці на 70 млрд грн порівняно з 2016-му, хоча основними факторами були курс долара і зростання економіки, а не боротьба з корупцією та підвищення ефективності адміністрування», – додав він.

Раніше SKELET-info повідомляв, що у Данилюка знайшли квартиру в Лондоні за 28 мільйонів гривень.

Зазначимо, що Україна через корупцію на митниці втрачає більше 4 мільярдів євро щороку.