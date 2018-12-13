Стало відомо про мотиви страсбурзького стрілка

Злочинця продовжують шукати.

Нападник, який влаштував стрілянину біля різдвяного ярмарку у Страсбурзі 11 грудня, розповів про мотиви нападу водієві таксі.

Як зазначається, стріляниною Шериф Шекатт хотів помститися за своїх убитих братів у Сирії. У виданні додали, що поліція продовжує пошуки нападника.

Раніше РБК-Україна писало, що у Франції поліція розповсюдила фотографію чоловіка, який влаштував стрілянину в Страсбурзі на різдвяному ярмарку. В інформації, розміщеній поряд з фотографією, зазначено ім’я – Шаріф Шекатт, його вік – 29 років, зріст – 180 см

Як відомо, 11 грудня поруч з різдвяною ярмарком у французькому Страсбурзі чоловік відкрив стрілянину, в результаті якої три людини загинули, ще 12 були поранені.

У Франції у зв’язку зі стріляниною посилили контроль на кордонах, а також різдвяних ринках. На пошуки стрілка направили сотні поліцейських і жандармів. Поліція відразу після стрілянини просила жителів не залишати будинки.