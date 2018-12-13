У Таировской ВІДГ загострюється ситуація: військове положення не вплинуло на твориться беззаконня

Перебувають у розшуку брати Аврамовы разом з сімейством Хасаевых навіть під час воєнного стану продовжують спроби незаконного захоплення влади в одній із громад самого багатого району Одеської області, пише К. Е. Е. К. С.

На даний момент селище Таїрове в Овідіопольському районі виявився повністю паралізованим в економічному і соціальному плані. Найстрашніше, що ця ситуація триває вже майже рік — з минулого грудня, коли подружжя Хасаевых, по суті, незаконно захопила владу в громаді.

Зараз депутати Таировской громади всіма силами намагаються не дати Хасану і Тимуру Хасаевым остаточно закріпити свою владу над селищем. Місцеві народні обранці, що протистоять свавіллю, принципово не приходять на сесії, які намагається скликати колишній глава ВІДГ, щоб своїми голосами не підтверджувати повноваження новообраного голови Тимура Хасаева, «переміг» на останніх виборах.

Боротьба за владу в районі вже нагадує 90-ті роки: родина Хасаевых під патронатом братів Аврамовых, користуючись «методами» тих років, намагається силою і погрозами примусити депутатів скликати сесію селищної ради і визнати Тимура Хасаева головою. У хід йдуть всі засоби: виступаючих проти свавілля депутатів «обливають брудом» і ображають у підконтрольних Хасаевым ЗМІ, підручні Аврамовых під виглядом співробітників СБУ дзвонять і погрожують депутатам (особливо цинічно це виглядає на тлі чинного в області військового положення, яке, судячи з усього, взагалі ніяк не лякає криміналітет). Однак користуються Хасаевы не тільки методами з 90-х. Залишатися в тренді сьогоднішніх віянь їм допомагає наявність «ручних» активістів з місцевої громадської організації «Народна справедливість», керує якою Тетяна Гракова. Хлопці з організації завжди готові прийти на допомогу в потрібний час і створити «громадську» думку для висвітлення в пресі.

Колишній глава ВІДГ Хасан Хасаев має серйозні проблеми з міграційною службою, яка не визнає його громадянином України. Ще 13 червня 2018 року постановою Верховного суду України була задоволена скарга Міграційної служби України в Одеській області щодо підстав оформлення паспорта Хасана Хасаева. За законом його паспорт підлягає вилученню та знищенню.

Варто відзначити, що, за наявною у нас інформацією, Хасан Хасаев є громадянином Росії. З огляду на воєнний стан, запроваджений в області, виникає відчуття, що Хасаев під керівництвом Аврамовых своїми діями намагається саботувати діяльність територіальної громади і організувати дестабілізацію в Одеському регіоні в цілому.

Здобути перемогу на виборах, щоправда, з порушеннями, сина колишнього глави ВІДГ Тимуру Хасаеву вдалося ще в 2017 році. 31 грудня 2017 року Постановою Таировской виборчою комісією Тимур Хасаев був визнаний сільським головою. Не дивно, що в цьому йому допомагали брати Аврамовы, які «підгодували» сімейство Хасаевых досить давно. Суди за тим «законним» виборів тривають досі, розглядаючи різноманітні порушення, допущені при голосуванні. 3-го січня 2018 року Овідіопольська районна територіальна виборча комісія прийняла рішення про перерахунок голосів. Однак результати так і не було опубліковано. 27 січня Таировская виборча комісія приймає рішення про перенесення на невизначений термін реєстрації як Таїровської селищної голови Тимура Хасаева.

Загострення пристрастей під час виборів був так великий, що навіть привернув увагу Верховної Ради України: за твердженням народного депутата Василя Гуляєва, у протоколи були внесені суперечливі дані.

Пізніше з’ясувалося, що під час виборів Хасаевы опустилися навіть до відвертої фальсифікації: серед документів, які Тимур Хасаев подавав для реєстрації його головою Таировской ВІДГ, був і явно сфальсифікований. Мова йде про Наказ про звільнення його з посади директора ТОВ «МАХ». Наказ був винесений на підставі Протоколу загальних зборів працівників підприємства. Цей документ підписав сам Тимур Хасаев як директор, хоча таким вже на той момент не був. Та й звільняти сам себе не мав права. Історія може здатися заплутаним, але говорить про те, що навіть на підприємстві, яким він керував, сім’я Хасаевых не змогла обійтися без порушення закону. Тим не менш, комісія зареєструвала Тимура Хасаева кандидатом для участі у виборах голови Таировской ВІДГ. На жаль, факт фальсифікації був помічений набагато пізніше — 19 лютого — під час одного з судових розглядів, однак на загальну картину не вплинув.

У квітні 2018 року Тимур Хасаев сам відмовляється від посади голови ВІДГ, що підтверджується Постановою селищної виборчої комісії. Проте через півроку знову звертається з позовом до суду, щоб скасувати Постанову і знову стати головою. Дивно, але суддя скасовує Постанову селищної виборчкому і відновлює Тимура Хасаева на посаді голови.

Поки що ситуацію рятують тільки депутати ВІДГ, які, бачачи все твориться беззаконня, не визнають Хасаева головою ради. У жовтні ними в апеляційному суді було оскаржено рішення про відновлення Хасаева в посаді.

Апогеєм беззаконня в ВІДГ стало експертне засідання Таировской територіальної виборчої комісії, яке відбулося буквально півтора тижні тому — 2-го грудня. На ньому один із членів комісії попросив внести до порядку денного два найважливіших питання: про підтвердження повноважень голови Таировской ВІДГ Тимура Хасаева і про скликання першої сесії депутатів ВІДГ. До речі, сповіщати депутатів про запланованої сесії почали після 21:00 в неділю, призначивши сесію на понеділок, де-факто тим самим заздалегідь її зірвавши.

За реєстрацію головою Таировской ВІДГ Тимура Хасаева виборча комісія проголосувала одноголосно, хоча юридично взагалі не мала право реєструвати Хасаева-молодшого, так як справа про поновлення його головою ВІДГ ще на розгляді в апеляційному суді. Однак юрист виборчої комісії Олександр Іщенко вважає інакше — за його словами, ніякі справи не розглядаються. Варто зазначити, що Постанову про реєстрацію Тимура Хасаева в Таировской виборчої комісії не тільки не опублікували, але навіть не дали депутатам ВІДГ з ним ознайомитися. Мабуть заздалегідь розуміючи, що як тільки ця Постанова потрапить в руки депутатам — стосовно юриста Олександра Іщенка та голови Таировской ТВК Олега Буравльова відразу будуть відкриті кримінальні провадження за зловживання владою і перевищення повноважень.

До речі, в Центральну виборчу комісію вже направлено звернення про припинення діяльності Таировской виборчої комісії. У зверненні вказані грубі порушення Конституції та законів України, допущені «ручний» комісією Аврамовых. Судячи з усього, члени комісії активізувалися і зараз грубо намагаються «дотиснути» рішення про призначення Тимура Хасаева головою ВІДГ — тільки тому, що розуміють: скоро їх «лавочку» прикриють.

У завершенні хочеться відзначити, що з боку ця ситуація виглядає просто разюче. Звичайній людині важко повірити, що якісь кримінальні авторитети, які знаходяться в розшуку МВС, через своїх маріонеток Хасаевых і «ручну» виборчу комісію просто паралізували ціле селище в Одеській області. Куди дивляться правоохоронні органи? Як з 2015 року «король» ВІДГ Хасан Хасаев, не маючи українського громадянства, був головою однієї з найбагатших ВІДГ області? І останнє питання: як звичайним людям, які проживають у районі, існувати в цьому хаосі безвладдя, який зараз твориться в Таировской ВІДГ?

Для довідки:

Брати Сергій та Іван Аврамовы

Брати Сергій та Іван Аврамовы при президентстві Януковича були “смотрящими” за Одеською областю від Юри Іванющенка (Єнакіївського). Брати були причетні до численних земельних афер. Іван Аврамов є співвласником ЗАТ «Донбасхолдінг». Також він носить титул почесного консула республіки Болгарія в Донецькій, Луганській і Запорізькій областях. Іван Аврамов є бізнес-партнером колишнього народного депутата України 6-го і 7-го скликань Юрія Іванющенка.