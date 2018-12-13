Злочинець два дні провів у вентиляційній системі ресторану

29-річний чоловік був виснажений.

Поліцейським вдалося врятувати 29-річного чоловіка після того, як він провів два дні в пастці в жировій вентиляційній системі китайського ресторану.

Команда рятувальників приїхала на місце за повідомленням про те, що “слабкий голос кличе на допомогу” з будівлі.

Вони розповіли, що чоловік був виснажений і страждав від зневоднення, однак повинен швидко відновити фізичний стан.

У поліції припускають, що в дану ситуацію чоловік потрапив, коли хотів вчинити правопорушення, проте до цих пір неясно, чи намагався він пограбувати ресторан.

Поліцейські та пожежники прибули на місце інциденту в Сан-Лоренцо поблизу Окланда о 09:30 за місцевим часом. Там вони почули голос, що звучав з вентиляційної шахти ресторану, розташованого на даху.

Рятувальники піднялися на дах по сходах і знайшли там чоловіка – він весь був покритий жиром і маслом і не міг рухатися, йдеться в заяві правоохоронців.

Щоб витягнути чоловіка, рятувальників знадобилася майже година, після цього його доставили в місцеву лікарню.

Можливо, потерпілий не витримав би ще один день в пастці металевого каналу, повідомляє поліція

Поліцейські розслідують, чи не намагався чоловік незаконно потрапити на територію приватної власності або вкрасти щось з ресторану.

У поліції додали, що “дуже вдячні” пожежникам за те, що вони врятували людини”, який “не пережив би ще один день в таких умовах”.