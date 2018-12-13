В Аграрному фонді недорахувалися зерна на 19 мільйонів

Через неналежне зберігання зерна підрядниками державного Аграрного фонду воно було втрачено загальну суму 18,8 млн гривень. Про це повідомляє видання «Економічна правда» з посиланням на експертну організацію StateWatch, у розпорядженні якої опинилися дані аудиту Державної аудиторської служби за період 2016-2018 роки.

Відзначається, що в цілому втрачено 4,2 тисячі тонн зерна і продуктів його переробки. «Аграрний фонд не має виробничих потужностей зі зберігання і транспортування зерна. Тому всі ці послуги отримує від інших підприємств. Це значно зменшує прибутковість самого фонду. І призвело до втрати зерна з вини хранителів», – йдеться в повідомленні.

Обсяг нестач у розмірі 4,2 тисяч тонн зафіксований на державних Полтавській та Івано-Франківському комбінатах хлібопродуктів. Зараз цей інцидент розслідує Генеральна прокуратура.

Крім того, експерти радять передати в управління Агрофонду вісім діючих елеваторів державної компанії «Хліб України». За попередніми підрахунками, це дозволить щорічно заощадити близько 10% коштів на зберіганні зерна.

Аудитори вказують на те, що фінансові плани Аграрного фонду затверджуються профільними чиновниками не вчасно. План на 2017 рік погоджено Міністерством агрополітики та Кабміном у червні 2017 року, а на 2018 рік – тільки в липні цього року.

ДОКУМЕНТ

Раніше SKELET-info повідомляв, що Аграрний фонд в цьому році придбав у підприємств компанії Ostchem Дмитра Фірташа мінеральних добрив на 3 млрд грн.

Крім того керівництво Аграрного фонду в особі голови Андрія Радченка підозрюється у видачі передоплати ТОВ «Сім инвестторг» в розмірі 15,17 млн грн за хабар у 525 тисяч грн.