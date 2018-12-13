На покупку «дочки» російського «ВТБ Банку» є вісім претендентів

Завершено прийом документів від попередньо кваліфікованих осіб, зацікавлених взяти участь у виведенні з ринку АКЦІОНЕРНОГО товариства «ВТБ Банк». Як повідомляє російське видання «КоммерсантЪ», на сьогоднішній день претендентів на активи вже троє.

«Відразу кілька попередньо кваліфікованих осіб, включених до відповідного переліку Національного банку України, проявили свою зацікавленість у виведенні з ринку неплатоспроможного АКЦІОНЕРНОГО товариства «ВТБ Банк»… За результатами такого конкурсу приймає або перехідного банку можуть бути передані активи і зобов’язання неплатоспроможного банку, або ж неплатоспроможний банк може бути продано інвестору в цілому», — заявили у ФГВФО.

Прийом документів від попередньо зацікавлених осіб завершено і тепер починається етап розгляду конкурсних пропозицій.

Список попередньо кваліфікованих осіб, які можуть брати участь у виведення неплатоспроможних банків з ринку, складається з 8 банків: «Універсал Банк», «Кредобанк», «Мотор-Банк», «ТАСкомбанк», «ПУМБ», «Альфа-Банк», «Асвіо Банк» і «КІБ».

Близькі до Національного банку України співрозмовники видання уточнюють, що реальні заявки подали «ПУМБ», «Альфа-банк» і «ТАСкомбанк».

«Про результати конкурсу та вибору Фондом гарантування плану врегулювання неплатоспроможності банку буде повідомлено додатково», — заявили у ФГВФО.

У фонді також підкреслюють, що саме із-за наявності інтересу з боку попередньо кваліфікованих осіб, зацікавлених взяти активи і зобов’язання АКЦІОНЕРНОГО товариства «ВТБ Банк», позитивної динаміки судових процесів щодо заборони на відчуження активів банку і налагодженої і зручною для вкладників процедурою здійснення виплат гарантованого відшкодування через банки-агенти (які треба почати не пізніше 20-го робочого дня після введення тимчасової адміністрації) Фонд відмовився від проведення конкурсу серед банків, переможцю якого могли бути передані тільки гарантовані вклади.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Господарський суд Донецької області частково задовольнив позов «ВТБ Банку», постановивши стягнути з регіонального філіалу «Укрзалізниці» 933 млн грн заборгованості за кількома кредитними договорами від 2013 року.