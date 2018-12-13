Протести у Франції: кількість загиблих зросла

Загиблого збила вантажівка.

У Франції загинув учасник антиурядових протестів “жовтих жилетах”, якого збила вантажівка на півдні Франції.

Інцидент стався вночі на кільцевій розв’язці біля виїзду з автостради у місті Авіньйон.

“Водій вантажівки був узятий під варту”, – сказала заступник прокурора Авіньйон Кароліна Арманд, додавши, що це – громадянин Польщі.

Це вже шоста смерть учасника протестів з моменту початку загальнонаціональної дорожньої блокади, всі інші також настали в результаті нещасних випадків.

Нагадаємо, президент Франції закликав припинити безлади в країні, оголосивши ряд заходів щодо поліпшення соціально-економічного становища.

Він заявив, що з наступного року у Франції на 100 євро буде збільшена мінімальна заробітна плата, передбачені заходи щодо поліпшення забезпечення пенсіонерів, робота в понаднормові годинник буде оплачуватися без вирахування податків.

Раніше французький уряд вирішив не закладати в бюджет на наступний рік підвищення акцизів на паливо, плани щодо якого викликали в країні масові і насильницькі протести.