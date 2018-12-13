У США дадуть 100 тисяч доларів тому, хто на рік відмовиться від смартфона

Переможцю доведеться постаратися.

У США виробник напоїв Vitaminwater, дочірня компанії Coca-Cola запустила конкурс, в якому пропонується відмовитися від смартфона на рік. В якості нагороди компанія виплатить переможцю 100 000 доларів.

Для участі в конкурсі потрібно до 8 січня 2019 року опублікувати в соцмережах посаду і пояснити свій відмова від гаджетів. Підсумки конкурсу будуть підведені в кінці січня.

Також повідомляється, що не можна користуватися чужими телефонами. А ось про те, як будуть перевіряти учасників не було, відомо лише одне, при перевірці буде використано детектор брехні.