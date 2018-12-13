Кадиров заявив, що розвитку Чечні завадило недостатнє фінансування з бюджету

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що за останні 11 років можна було б домогтися більшого розвитку республіки, якби їй виділяли більше коштів з федерального бюджету. «Якби федеральний центр не зрізав для нас федеральну цільову програму. Нам тільки дали 75 млрд руб., кажуть, відновили каркаси — запускайте заводи. А як ми запустимо заводи, якщо немає обладнання, сировини? Навіть елементарно ми не відновили аеропорт нормально», — заявив Кадиров в інтерв’ю для телеканалу «Росія 24».

«Люди думають, що Росія дає Кадирову великі гроші, тому Чеченська республіка квітне, розквітає. Якщо б [федеральної цільової] програмі нам необхідні кошти виділили, ми зробили б більше. І ще більше, якби нам не заважали навіть. Багато заважали, дивилися через бінокль, ось Кадиров з бородою, погано говорить російською, вчорашній воїн з автоматом, сьогодні політикою і економікою займається», — поскаржився в інтерв’ю глава Чечні.

Кадиров зазначив, що «ніяких привілеїв» у регіону немає. «Ми будуємо інвестиційні проекти такі, яких немає у більшості регіонів. Ми хочемо зробити Грозний молодіжним центром Кавказу», — пояснив Кадиров.

За його словами, значний вплив на розвиток республіки надав президент Володимир Путін: «Його довіру нам дуже сильно допомагало».

Проте, зазначимо, Чечня залишається одним з лідерів серед регіонів за обсягом безоплатних надходжень з федерального бюджету. На різні види субсидій доводиться 84% доходів бюджету Чечні, раніше повідомляв «Комерсант».