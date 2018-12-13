Рахункова палата підтвердила незаконність держохорони Холодницкого

Управління державної охорони не має права охороняти керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницкого. Таке рішення прийняла Рахункова палата на підставі аудиту, повідомляє прес-служба Центру протидії корупції.

Зокрема, як випливає з відповіді Рахункової палати на запит народного депутата Віктора Чумака, Холодницкого охороняють на підставі розпорядження президента Петра Порошенка, і це «не узгоджується з вимогами статті 7 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб».

У зв’язку з цим Рахункова палата пропонує главі держави і спікеру Верховної Ради «розглянути та врегулювати це питання. Зараз антикорупційного прокурора охороняють дев’ять військовослужбовців Управління держохорони.

ДОКУМЕНТ

Раніше SKELET-info повідомляв, що Холодницький отримав 456 тисяч 780 гривень відпускних. А в минулому році він отримав 2,100 млн грн зарплати. Холодницький вказав, що зберігає 362 тис. грн і 2 тис. євро в банку «Райффайзен Банк Аваль». У нього є $115 тис. і 25 тис. євро готівкових коштів.

Крім того Холодницький поскаржився, що його мобільний телефон прослуховують.