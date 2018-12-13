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Рахункова палата підтвердила незаконність держохорони Холодницкого

13.12.2018

Назар Холодницький

Управління державної охорони не має права охороняти керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницкого. Таке рішення прийняла Рахункова палата на підставі аудиту, повідомляє прес-служба Центру протидії корупції.

Зокрема, як випливає з відповіді Рахункової палати на запит народного депутата Віктора Чумака, Холодницкого охороняють на підставі розпорядження президента Петра Порошенка, і це «не узгоджується з вимогами статті 7 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб».

У зв’язку з цим Рахункова палата пропонує главі держави і спікеру Верховної Ради «розглянути та врегулювати це питання. Зараз антикорупційного прокурора охороняють дев’ять військовослужбовців Управління держохорони.

ДОКУМЕНТ

Раніше SKELET-info повідомляв, що Холодницький отримав 456 тисяч 780 гривень відпускних. А в минулому році він отримав 2,100 млн грн зарплати. Холодницький вказав, що зберігає 362 тис. грн і 2 тис. євро в банку «Райффайзен Банк Аваль». У нього є $115 тис. і 25 тис. євро готівкових коштів.

Крім того Холодницький поскаржився, що його мобільний телефон прослуховують.

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