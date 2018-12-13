Тереза Мей відмовилася очолити Консервативну партію на наступних виборах

Зараз її пріоритет – забезпечити вихід Великобританії з ЄС.

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що не буде очолювати Консервативну партію під час наступних виборів в 2022 році, партія піде на них з іншим лідером. Про це Мей заявила після прибуття на саміт Євросоюзу в Брюсселі.

На уточнююче питання журналістів про те, чи означає це, що вона іде у відставку, Мей відповіла негативно. Вона підкреслила, що її пріоритет зараз – забезпечити вихід Великобританії з ЄС.

“У моєму серці я б дуже хотіла повести Консервативну партію на наступні загальні вибори. Але я думаю, буде правильно, щоб партія пішла на ці вибори з новим лідером”, – заявила вона.