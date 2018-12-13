Московські провайдери слідом за регіональними почали підвищувати ціни на інтернет

Один з найстаріших столичних провайдерів RiNet оголосив про підвищення з нового року цін на інтернет на 5%. Про це пише “Комерсант” з посиланням на лист компанії абонентам.

Як випливає з листа, оголошене підвищення цін стало наслідком зростання ПДВ з 18% до 20% (податок буде підвищений з 1 січня 2019 року), а також вступу в силу так званого “закону Ярий”, що зобов’язує провайдерів зберігати трафік користувачів.

Про зростання цін на інтернет в соцмережах повідомляють також абоненти провайдера МГТС. Судячи з публікацій в соцмережах, підвищення відбулося в жовтні і листопаді, склавши 50 рублів за два місяці, що випливає з повідомлень. Але представники МГТС повідомили, що це підвищення не пов’язано “законом Ярий” – провайдер регулярно оновлює тарифи для відповідності запитам споживачів, в першу чергу по швидкості. “Так, у листопаді ми збільшили швидкість на деяких архівних тарифах, ціна на них змінена з 1 грудня”, – заявили в прес-службі компанії.

Інші московські провайдери поки не оголошували про зростання цін. За словами директора з розвитку бізнесу на масовому ринку провайдера Netbynet (дочірня компанія “МегаФона”) Андрія Єгорова, питання зміни тарифів перебуває на розгляді, але говорити про конкретних підвищеннях поки рано. Представники “Акадо” повідомили, що аналізують ситуацію, але мають намір зберегти диференційований підхід до формування тарифів з урахуванням профілю користувача”, а в “Вимпелкомі” відмовилися від коментарів.

Нагадаємо, що регіональні провайдери почали підвищувати ціни ще в травні цього року. Так, петербурзький провайдер ТОВ “Телекомпас”, що працює під брендом “Комфортел”, поінформував користувачів про підвищення плати за послуги зв’язку на 8% з 1 липня 2018 року у зв’язку зі вступом в силу “закону Ярий”. Про підвищення вартості деяких тарифів на 10% з 1 червня абонентів також поінформував провайдер “Дом.ги” (АТ “ЕР-Телеком Холдинг”), що займає 11% російського ринку широкосмугового доступу. При цьому компанія прямо не пов’язувала зростання цін з необхідністю виконувати “закон Ярий”, хоча до цього оператор оцінював свої витрати на його реалізацію у 50 млрд рублів.

В кінці листопада в Telecom Daily оприлюднили результати опитування менеджерів 100 операторів зв’язку, згідно з якими 52% опитаних висловили впевненість, що їх компанії в 2019 році піднімуть тарифи в межах 10%, а 29% попередили про неминучість підвищення тарифів на 10% і більше. Про відсутність планів підвищувати розцінки на інтернет повідомили 11%, а ще 8% опитаних допустили зниження тарифів.

Серед причин вірогідного зростання цін представники компаній згадали підвищення ПДВ, коливання курсів долара і євро, а також витрати на виконання вимог закону Ярий” в частині зберігання трафіку абонентів. Трохи більше 10% опитаних додали до цього списку санкції проти Росії з боку ЄС і США.