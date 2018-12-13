США оголосять Росію і Китай погрозами в Африці

Хижацькі практики, які переслідують Китай і Росія, затримують економічне зростання в Африці.

У Білому домі мають намір переглянути політику щодо країн Африки, оголосивши Росію і Китай загрозами для американських інтересів на цьому континенті.

Про це в четвер, 13 грудня, передає американська газета “Уолл-стріт джорнел” з посиланням на витяги з промови радника президента США з національної безпеки Джона Болтона.

“Хижацькі практики, які переслідують Китай і Росія, затримують економічне зростання в Африці, загрожують фінансовій незалежності африканських країн, гальмують можливості для інвестицій США, заважають військових операцій США і становлять значну загрозу для національні інтереси США у сфері безпеки”, – йдеться у промові Болтона.

Як очікується, з відповідною заявою радник президента з нацбезпеки виступить найближчим часом в дослідному інституті Heritage Foundation у Вашингтоні в рамках плану “Процвітаюча Африка”.

Мова Болтона, зазначає газета, дасть старт новим зусиллям адміністрації президента США Дональда Трампа за зміцнення відносин з африканськими лідерами після зроблених помилок.

Також очікується, що у своїй промові Болтон попередить ООН, що адміністрація Трампа може припинити підтримку миротворців в Африці.