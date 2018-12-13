США почали штурм останнього форпосту ИГИЛ

Згідно з останніми даними, просування йде добре.

Сирійські сили, за підтримки США, штурмували останній великий міський оплот, утримуваний терористичною організацією “Ісламська держава” на східних берегах Євфрату.

“Бої тривають”, – сказав представник Сирійської демократичної сили (SDF) Мустафа Балі.

За підтримки ударів з повітря під керівництвом США SDF протягом декількох місяців намагався захопити останній великий місто, утримуваний терористичною організацією “Ісламську державу”.

Полковник Шон Райан, прес-секретар підконтрольної США коаліції проти “Ісламської держави”, заявив: “SDF увійшли в Хаджина, і просування відбувається добре”.