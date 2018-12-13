Козаки створили зоополицию

На захист чотирилапих: якою буде перша в Росії зоополиция?

Козаки почали набір до лав зоополиции — для захисту тварин від жорстокого поводження. Шукають юристів та журналістів

В циклі документальних американських телепрограм “Поліція Майамі. Захист тварин” розповідається про організації, які захищають тварин від жорстокого поводження людей, а також рятують їх, якщо вони потрапили у біду. Таких організацій в одному тільки Майамі безліч, наприклад, департамент захисту тварин, служба допомоги домашнім тваринам, некомерційна організація порятунку та реабілітації тварин. Подібні служби працюють не тільки в США, але і в багатьох інших країнах. І ось днями стало відомо, що і в Росії, в якості пілотного проекту в Рязані і Свердловську, подібна служба теж з’явиться і буде називатися зоополицией. РИА МЕРЕЖІ РУ дізнався, що вона буде собою представляти, як буде карати порушників і яких результатів від такої ініціативи чекають зооактивисты.

Як буде працювати зоополиция?

Ініціаторами створення зоополиции стали рязанські козаки і отаман Уральських козаків Геннадій Ковальов. Вступити в команду зоополиции виявили бажання близько сотні козаків. Всього наберуть 6 осіб — тих, хто візьметься за цю роботу не тільки заради грошей, а за покликом сумління.

Геннадій Ковальов у коментарі РИА МЕРЕЖІ РУ розповідає, що запускають проект на власні кошти. “Будь-які починання по збору коштів не будуть ефективними, зібрати вдасться хіба що 200 тисяч рублів, а цього не вистачить навіть на один екіпаж. А реалізацію такої ідеї не можна починати без грошей. Тому фінансувати проект буде Рада Отаманів Росії”, – говорить Отаман Ковальов. Він також додає, що активісти з більш ніж 200 волонтерських зоозахисних організацій з усієї Росії направили інформаційні листи в АП, де підкреслили необхідність зоополиции як приватної структури і виділення гранту на проект.

“Розуміючи нагальну потребу в зв’язку із збільшенням випадків знущання над тваринами та відсутністю належного покарання кривдників, ми ініціювали створення зоополиции. Оскільки це козача структура, то перед нами стоїть питання узгодження дій зоополиции з вимогами закону. В цьому ми посилаємось на статтю Кримінального процесуального кодексу Росії, згідно з якою «кожен має право затримати без ухвали слідчого, суду будь-яку особу при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення» (таким правопорушенням є і жорстоке поводження з тваринами. – Ред.)”, – говорить Ковальов.

В екіпаж зоополиции увійдуть четверо — ветеринар, юрист, журналіст – оператор (який буде вести пряму трансляцію в Мережі) і два козака (для захисту екіпажу або фізичної допомоги). Буде працювати кілька таких екіпажів — в Рязанському і Уральському регіонах, але зоополиции будуть допомагати місцеві волонтери. “Тобто будуть залучені усі небайдужі, а не тільки пару екіпажів. Люди будуть розуміти, що є куди подзвонити, якщо вони помітили, що хтось знущається з кошеням або собакою. І якщо поліція залишиться осторонь і не покарає винних, то наші юристи візьмуться за це і зможуть довести справу до суду”, – розповідає козачий генерал Геннадій Ковальов.

Що важливо — чи не найголовнішим правилом буде не вступати у конфлікт, щоб не дати шанс кривдникам оскаржити дії зоополиции. В цілому, зоополиция з волонтерами буде діяти так: на виклик виїжджає місцевий волонтер, попередньо перевіряє і оцінює ситуацію, не є виклик фейковим, фіксує правопорушення і викликає поліцію, а також зоополицию, яка здійснює нагляд і, в разі відмови поліції реагувати, самостійно доводить справу до суду. За словами ініціаторів, це дасть можливість діяти на попередження злочину – мерзотники будуть боятися покарання, знаючи, що злочин не зійде їм з рук. Особливу увагу в роботі зоополиции будуть приділяти випадкам отруєння собак. А для тих, хто буде допомагати викривати злочинців, розглядається можливість винагороди.

Рівень розвитку людини можна оцінити по його відношенню до тварин

Проблема насправді набагато глибше, ніж може здаватися на перший погляд. Психіатри ще в 60-х роках минулого століття довели, що особливо жорстокі злочини дуже часто робили ті, хто мав схильність до знущання над тваринами. Це підтверджує і статистика: від 50% до 70% серійних вбивць починали з знущань над тваринами.

«Якщо ми цього не зробимо зараз, то зло буде залишатися безкарним, породжує ще більше зло. Можна згадати недавню трагедію, коли хлопець з Керчі розстріляв 20 студентів коледжу, з якими вчився. Виявилося, що в дитинстві він був схильний до насильства над тваринами – душив котів мотузкою. Людина, яка ображає будь-яку живу душу, деградує. І ця проблема стосується не тільки України: жодна з країн світу не може захиститися від садизму. Але зоополиция, профілактика злочинів — це шлях до того, щоб обмежити це нице явище. Створення зоополиции — це шлях до усвідомлення важливості суспільної моралі», – підсумовує Геннадій Ковальов. До його слів можна додати давню мудрість: про розвиток суспільства судять по тому, як воно ставиться до тварин.

І схоже, що Росія на вірному шляху до втілення цієї мудрості. Ось, в минулому році у нас посилили покарання за жорстоке поводження з тваринами.

Крім цього зоополиция буде вести контроль за дотриманням правил вигулу собак з накладенням штрафів за його не виконання.

Займатися контролем відлову бродячих собак . Ніяких привілеїв, усі тварини рівні в “правах”.

Такі ініціативи, як створення служб порятунку тварин, свідчать про те, що людство йде вірним шляхом, намагаючись захистити тих, хто сам не може цього зробити.

Звичайно, така поліція, повинна забезпечуватися з бюджету і на ці кошти створюватися. Так як гроші з бюджету – це народні гроші. І розтрачувати вони повинні тільки на користь народу, розподілу між народом(пенсія,зарплати та ін) , так і на інші потреби державної необхідності. Зооплоиция -це державна необхідність, за її створення проголосує більша кількість російських громадян.А отже, така служба несе державний статус.

Валерій Розанов РИА МЕРЕЖІ РУ Козачий Координанор ЦФО по роботі зі ЗМІ