В Інгушетії в машину поліції кинули гранату

Кілька людей з важкими травмами доставили в лікарню.



У російському місті Назрань, що знаходиться в республіці Інгушетія, в машину з правоохоронцями кинули гранату.

Інцидент стався поблизу торгового центру “Ковчег”, правоохоронці переслідували групу зловмисників. При спробі затримання один з них кинув у машину поліцейських гранату.

В результаті вибуху одна людина загинула, ще двоє з важкими травмами в реанімації.

“За наявною на даний момент попередньою інформацією, при підриві автомобіля загинула одна людина, двоє омонівців з важкими травмами доставлені в найближчу республіканську лікарню. Їх стан оцінюється як важкий”, – пише інформагентство з посиланням на правоохоронців.

В той же час точно невідомо, чи був загиблий поліцейським, його обличчя ще встановлюється. Зловмисників нейтралізували.