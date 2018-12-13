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В Інгушетії в машину поліції кинули гранату

13.12.2018

В Ингушетии в машину полиции бросили гранатуКілька людей з важкими травмами доставили в лікарню.

У російському місті Назрань, що знаходиться в республіці Інгушетія, в машину з правоохоронцями кинули гранату.
Інцидент стався поблизу торгового центру “Ковчег”, правоохоронці переслідували групу зловмисників. При спробі затримання один з них кинув у машину поліцейських гранату.

В результаті вибуху одна людина загинула, ще двоє з важкими травмами в реанімації.

“За наявною на даний момент попередньою інформацією, при підриві автомобіля загинула одна людина, двоє омонівців з важкими травмами доставлені в найближчу республіканську лікарню. Їх стан оцінюється як важкий”, – пише інформагентство з посиланням на правоохоронців.

В той же час точно невідомо, чи був загиблий поліцейським, його обличчя ще встановлюється. Зловмисників нейтралізували.

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