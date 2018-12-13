США і Росія проведуть зустріч з боротьби з тероризмом

Американські і російські представники проведуть зустріч на робочому рівні.

Представники США і Росії мають намір у майбутньому провести нову зустріч на робочому рівні з питань боротьби з тероризмом, щоб обговорити можливості співпраці у цій сфері.

“Американські і російські представники проведуть зустріч на робочому рівні, щоб вивчити можливості для співпраці по боротьбі з тероризмом”, – йдеться в заяві. “Незважаючи на дестабілізуючу активність Росії, США шукають можливості для полегшення розповсюдження інформації, яка може захистити США, громадян та їх інтересів від терористичних атак”, – стверджує американське зовнішньополітичне відомство.

“Крім обговорення взаємного обміну інформацією, заступник держсекретаря порушив ряд проблем, включаючи боротьбу з тероризмом, запобігання переміщенню терористів [в інші країни], а також захист великих міжнародних спортивних заходів”, – заявили в Держдепартаменті.

Російську делегацію очолив заступник міністра закордонних справ РФ Олег Сиромолотов, американську – перший заступник держсекретаря США Джон Салліван. Раніше в російському МЗС повідомили, що сторони домовилися продовжувати контакти з питань боротьби з тероризмом на регулярній основі.