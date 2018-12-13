У Ємені домовилися про зупинення війни в Ходейді

Сторони домовилися про перемир’я в районі Ходейды.

На переговорах у Швеції єменські повстанці-хуситы і представники про-саудівської міжнародної коаліції домовилися вивести війська з ключового єменського міста-порту Ходейда, де раніше йшли кровопролитні бої. Угоду було досягнуто за посередництва ООН.

“Досягнуто угоди з порту Ходейда і однойменним містом, обопільної висновку звідти військових і припинення вогню”, – заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який брав участь у заході. Зустріч пройшла в невеликій шведської селі на північ від Стокгольма.

За словами генсека, домовленості полегшать гуманітарний доступ для цивільного населення і поліпшать умови мільйонів єменців.

“Сьогодні ми спостерігаємо початок кінця однієї з найбільших трагедій XXI століття – конфлікту в Ємені, самого важкого гуманітарної кризи у світі”, – написав Гутерреш у своєму Twitter.

На північ від міста відійдуть хуситы. На південь – частини іноземної коаліції. Сама Ходейда буде демілітаризована протягом місяця.

Міський порт перейде під контроль ООН, яка займеться доставкою і розподілом допомоги жителям Ємену. У самому місті збережеться політичне представництво хуситов удержавших його в боях з переважаючими силами коаліції. Місцеві правоохоронні органи також вирішено сформувати з жителів Ходейды.

Протистояння в Ємені почалося в 2014 році на тлі серії переворотів “Арабської весни”. Бої донедавна велися між єменськими повстанцями-хуситами і силами коаліції низки держав. За деякими оцінками, в результаті цих подій близько 24 мільйонів чоловік (три чверті населення Ємену – Прим.Ред.) на межі голоду і потребують захисту.

За даними єменського Центру з прав і розвитку, з весни 2015 року в країні було вбито понад 10 000 мирних жителів, у тому числі майже 2 400 дітей.