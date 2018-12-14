Михайло Подоляк: “Система зробить все, щоб свого члена звільнити від відповідальності”

І? Солодкий судовий вердикт по Роману Аркадійовичу Насирову, за яким суспільство повинно виплатити йому компенсацію за «несправедливе» звільнення (ну і що такого, що є обґрунтовані підозри у мільярдних розкраданнях), ніяк не вплине на чий/рейтинг. Взагалі. Жоден з наших кандидатів або діючих топів нічого репутаційно НЕ втрачає з/за цього…

Тому що «Насиров» – це всього лише бездоганна маніфестація того, що ми і так прекрасно знаємо. Стабільність нинішньої системи гарантована саме категоричній недоторканністю еліти з будь-якого приводу. І система все зробить, щоб свого члена обов’язково звільнити від будь-якої відповідальності). Відразу або трохи згодом – не важливо. Важливий саме ефект звільнення за будь-яке правопорушення/злочин – регулярну хабар, крадіжка в особливо великих, недбале з особливо тяжкими наслідками, водіння у п’яному вигляді, смертельне ДТП, стрільба бойовими в громадському місці, виведення грошей в особливо великих, забудькуватість в декларації…

Тому що тільки «звільнення від відповідальності для обраних» – ключове для її Системи – виживання. Інакше – ніяк. Будь-який з кандидатів у чиновники неформально підписує своєрідний пакт з наймачем (не суспільством, а вищестоящими товаришами): «зобов’язуюсь грати за вашими правилами, гарантую свою співучасть у тіньових схемах, даю десятину або навіть половину тіньового доходу і зберігаю повну конфіденційність». Натомість система гарантує йому недоторканність навіть у винятково тяжких випадках. Коли занадто багато і при обтяжуючих)…

Той же екс-міністр Данилюк, абсолютно неприкаяний нині системний ізгой, досить влучно характеризує базові принципи нашої держ/управління: «в чому особливість керівників ГФС? Вони небідні люди. Тобто вони заробляють в абсолютних цифрах великі гроші… Але у відносних цифрах вони точно не отримують основну. Основне йде на «кришуючих людей». Тому Продан (і Насиров) відчуває себе захищеним»…

Як це працює? Елементарно. Спочатку багато pr-галасу. А потім чиновнику пропонують стандартний пакет послуг… Керовані судді. Затягування процесу. Спірні слідчі. Зміна підсудності. Активні виправдувальні медіа (так, хіба Насиров щось зробив погане?) У підсумку система обов’язково просудит чиновника за яким то іншого епізоду і прийде до парадоксального виправдувального висновку. Коштує цей пакет дорого)… Так от, нинішнє суду/рішення за Насирову важливо не саме по собі, а як публічне позначення незмінності правил.

Напередодні виборів всім госам прямо сказали – «грайте і далі по нашим правилам і малина збережеться ще на п’ять років». Ми завжди вам запропонуємо купити індульгенцію). А найменше ж покарання, особливо (парадокс) у найбільш резонансних справах – Насиров, Мартиненко, Проданий або Розенблат – і система блискавично руйнується. І відразу ж починаються взаємні сливи і масові втечі)…

Михайло Подоляк