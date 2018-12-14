Теракт у Страсбурзі: поліція застрелила підозрюваного в стрілянині

Підозрюваний у стрілянині на різдвяному ярмарку Шериф Шекат був убитий під час перестрілки з поліцейськими.



Французькі правоохоронці ввечері 13 грудня застрелили Шерифа Шеката, підозрюваного у стрільбі на різдвяному ярмарку у центрі Страсбурга. Про це повідомила радіостанція France Info з посиланням на джерела в поліції.

Зазначається, що 29-річний Шекат ховався на одному зі складів у кварталі Мэно. Він був убитий після того, як вступив у перестрілку з поліцейськими.

Нагадаємо, у вівторок, 11 грудня, чоловік відкрив вогонь на різдвяному ярмарку у Страсбурзі. Підозрюваним в атаці виявився уродженець Страсбурга по імені Шериф Шекат. відомий органам правопорядку у зв’язку з численними порушеннями закону.

За останніми даними, в результаті стрілянини загинули троє людей, 13 отримали поранення.