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США звинуватили у вбивстві Джамаля Хашогги наслідного принца Саудівської Аравії

14.12.2018

США обвинили в убийстве Джамаля Хашогги наследного принца Саудовской АравииСенат США поклав відповідальність за вбивство Хашогджи на саудівського принца

За його даними, резолюція була прийнята одноголосно. У ній також міститься заклик до влади Саудівської Аравії притягнути до відповідальності всіх причетних до смерті журналіста.

Хашогджи, відомий критичними статтями про політику Ер-Ріяда, пропав при відвідуванні генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі 2 жовтня. 20 жовтня саудівські власті повідомили, що він був убитий в будівлі дипмісії в результаті конфлікту. Світова спільнота різко засудила цей злочин, закликавши Ер-Ріяд провести прозоре розслідування.

Резолюції Конгресу носять суто декларативний характер, їх положення необов’язкові до виконання.

Нагадуємо, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на зустрічі з бізнесменами висловив побоювання, що не зможе знайти інвесторів для реалізації проекту будівництва нового мегаполісу Neom на узбережжі Червоного моря в Саудівській Аравії, інвестиційний потенціал якого оцінюється в більш ніж 500 млрд доларів.

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