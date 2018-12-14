Затичка в продырявленном “Союзі МС-09” виявилася тампоном

Виявлена космонавтами Олегом Кононенком і Сергієм Прокопьєвим під час виходу у відкритий космос в отворі пристикованого до МКС пілотованого корабля «Союз МС-09» затичка є марлевим тампоном, просоченим герметиком. Про це повідомив ТАСС джерело в ракетно-космічній галузі.

«Щоб ліквідувати течу в “Союзі”, в серпні Прокоп’єв і Артем’єв за вказівкою ЦУПа використовували марлевий тампон, просочений герметиком, який заклали в “дірку” зсередини корабля. Зараз, під час виходу, коли вони [Кононенко і Прокоп’єв] дісталися до “дірки”, кінець тампона з отвору і стирчав», — сказав співрозмовник агентства.

На його думку, Кононеко не вдалося захопити частину тампона, який зруйнувався, оскільки «за більш ніж три місяці з зовнішньої частини цієї “заглушки” у вакуумі повністю випарувалася рідина, герметик і марля стали крихкими». Джерело додало, що ворсинки, частинки пилу і вкраплення, виявлені біля отвору космонавтами — частина «пробки», що відійшла від корабля при висиханні.

Джерело не виключило, що «на зіскрібків з металу навколо отвору знайдуться сліди старого герметика, яким було закрито отвір до розгерметизації в серпні».

Взяті в «Союзі МС-09» проби і матеріали передадуть на хімічний аналіз в ФСБ. Згідно агентству, в ракетно-космічній галузі «немає лабораторій з достатнім рівнем компетенцій та технічного оснащення для проведення таких досліджень».

Кононенко і Прокоп’єв обстежили зовнішню поверхню «Союзу МС-09» у грудні. Космонавти розкрили теплоізоляцію і панель противометеоритной захисту в передбачуваному місці прориву, звідки в серпні стався витік повітря, а також оглянули і сфотографували отвір у побутовому відсіку.