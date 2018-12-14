Путін залишив завдання по захопленню України, але змінив тактику, — Фельштинський

Анексувавши півострів Крим і затіявши війну на Донбасі в 2014 році, Кремль не очікував запеклого опору з боку українців.

Зараз завдання по захопленню України залишилася, однак президенту РФ Володимиру Путіну довелося скоригувати механізм її виконання.

Таку думку в інтерв’ю «ФАКТАМ» висловив відомий історик Юрій Фельштинський.

«Думаю, що одна з причин, по якій Путін не наважився продовжити бої на сході України, це почалося військове протистояння. Путін готовий до нього не був. Після анексії Криму він вважав, що точно так само, безкровним бліцкригом, захопить і всю континентальну частину країни. Але, коли в Донецькій і Луганській областях почалися реальні військові дії і виявилося, що українці протистоять агресії і гинуть тисячами, потрібно було міняти тактику захоплення», — пояснив історик.

Говорячи про перспективи врегулювання конфлікту на Донбасі, Фельштинський додав: «Стратегічне завдання — захоплення України — корекції не піддалася, повірте. Корекції піддалися тактика і методика. Один з принципів Путіна — не відступати, не повертати, а використовувати вже захоплене як плацдарм для вимог і переговорів про нові поступки».