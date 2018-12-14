Штраф 340 грн за куріння на балконі і втрата робочих місць: в Україні хочуть змінити життя курців

Україна вже давно успішно бореться з пропагандою тютюну, забороняючи куріння в громадських місцях, рекламу сигарет і піднімаючи їх вартість. І небезуспішно – за останні сім років тютюнові вироби в нашій країні впали в популярності на 20%.

І все ж цього недостатньо, вважають експерти у сфері охорони здоров’я. У лютому 35 представників європейської антитютюнової коаліції надіслали у Верховну Раду лист про важливість прийняття нового законопроекту про посилення тютюнового контролю. У квітні через необхідність прийняття цього законопроекту мітингували під стінами Верховної Ради, а потім стали з’являтися петиції на сайті Президента України.

Якщо за законопроект №4030а проголосують, він стане аргументом у війні між любителями відкритих вікон і балконними курцями. Перші задихаються від сусідського диму, другі твердять про своє право палити на власній житловій площі.

Куріння на балконі буде загрожувати штрафом, а сигарети приберуть з вітрин. Чому диміти стане невигідно і за що пропонують карати українських курців?

Де заборонять курити

У нормативно-правових актах українського законодавства чітко прописано, де заборонено курити. Це ліфти, таксофони, під’їзди, підземні переходи, зупинки, школи і університети, дитячі майданчики, громадське харчування, стадіони і транспорт. Заборони відносяться не тільки до звичайних, але і до електронних сигарет і кальянам. Цікаво, що палити на пляжі не заборонено завдяки лазівкам в законодавстві.

Зараз можна палити в тих місцях, де є вентиляція і передбачена попільниця або урна для окурків. Зазвичай “курилки” можна побачити на вокзалах і в готелях. Новим законом їх заборонять. Оштрафують за куріння на терасах кафе і ресторанів, в аеропортах, у таксі, у приміщеннях будь-яких організацій. Згідно з проектом, не повинно бути номерів в готелях для курців. Куріння буде заборонено і на засклених балконах, навіть якщо це ваш власний балкон.

“Зараз ви можете курити на балконі вашої квартири. Оштрафувати можуть тільки якщо ви будете смітити недопалками, адже це пожежонебезпечно. На балконі під’їзду палити не можна – це громадське місце”, – пояснила юрист Оксана Кукленко.

Якими будуть штрафи

Зараз за куріння в недозволеному місці вас можуть оштрафувати від 51 до 170 гривень, але можна обійтися і просто попередженням. Якщо ж ви знову повторіть проступок протягом року, штраф вже складатиме від 170 до 340 гривень. Після прийняття закону фінансово карати буде вже від 340 гривень.

Оштрафують підприємців, які дозволяють курити на території їхніх закладів. Якщо вони запропонують вам попільничку чи не заберуть у вас сигарету, можуть потрапити на 1-10 тисяч гривень штрафу.

Також законопроект вносить зміни до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Правоохоронці отримують право складати протоколи за рекламу тютюнових виробів. Таким чином, покарають і промоутерів.

Прилавки без сигарет

Автори проекту пропонують звернути увагу на досвід Ісландії, де ще 17 років тому заборонили тримати сигарети на прилавках. Раніше в країні була проблема підліткового куріння – від неї страждав кожен третій підліток. Зараз же молодь Ісландії вважається найменш палить.

Законопроект пропонує заборонити тримати сигарети і їх макети, порожні упаковки у відкритих місцях торгівлі. Максимум, що може зробити продавець – це показати виріб споживачеві старше 18 років, якщо він про це попросить.

Магазини та кіоски, значна частина прибутку яких – це сигарети та інші тютюнових виробів, змушені будуть переобладнатися в “спеціалізоване місце торгівлі”. Правда, до кінця не зрозуміло, як законодавець планують встановити, яку частину товарообігу можна вважати “значною”.

Але, якщо законопроект приймуть, зміни ми побачимо не відразу. На установку нового обладнання, переоформлення вітрин, автори пропонують виділити три роки перехідного періоду для малих торгових точок.

Навіщо потрібен новий закон

Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що кожен рік в світі захворює на рак легенів 2 мільйони людей. В Україні щороку жертвами цієї хвороби стають близько 13 тисяч чоловік, а чоловіки хворіють у 5 разів частіше жінок.

Люди, які курять сигарети, в 15-30 разів більше схильні до раку легенів або смерті від цієї хвороби, ніж люди, які не курять. У Всесвітній організації охорони здоров’я також заявляють, що тютюн – основна причина смертності в світі. Також не можна забувати і про пасивний курців, які вдихають дим не за власним бажанням і отримують не меншої шкоди організму, ніж сам курець.

В Україні цією згубною звичкою схильні до 23% дорослих українців і кожен сьомий школяр. Автори законопроекту пояснюють популярність сигарет у підлітків тим, що тютюнові вироби постійно попадаються на очі на прилавках магазинів і в супермаркетах.

Андрій Скіпальський, керівник Українського центру з контролю над тютюном, вважає цей законопроект ефективним.

“Кожен рік на ринках з’являються нові і нові сигарети, і основна цільова аудиторія виробників – це молоді люди. Для них пропонують ароматизовані сигарети, а також великим попитом користуються електронні. Магазини стали однією суцільною рекламою сигарет. При цьому розроблені ефективні законопроекти, такі як цей, але їх вже три роки блокують, наживаючись на здоров’я українців. Тим часом електронні і звичайні сигарети продають безконтрольно”.

Експерти стверджують, що зображення молодих людей, які стильно одягнені, працюють на сучасних і популярних комп’ютерах і рекламують бренди сигарет, створюють неправдивий імідж. За їх словами, з цим треба боротися.

“Даним законопроектом повинні бути відновлені перевірки в кафе-барах і ресторанах. Наше законодавство призводять до успішного досвіду ЄС. Якщо викорінити маркетинг в реалізації сигарет та інших тютюнових виробів, проблема куріння буде частково вирішена, буде піддаватися спокусі менше дітей і молоді. З держбюджету для цього не потрібно виділяти грошей, зате буде збережене здоров’я українців. Але чомусь вже кілька років закони не приймають. На це, швидше за все, вказує вплив тютюнової індустрії на парламент – для них тютюнові обмеження невигідні”, – розповіла Лілія Олефір, експерт у сфері контролю над тютюном.

Україна також бореться з проблемою куріння, збільшуючи ставки акцизів на сигарети – це одне з наших обіцянок ЄС. Таким чином, тютюнові вироби повинні стати не так доступні. Очікується, що продажі сигарет до 2024 році скоротяться приблизно в два рази, а доходи в держскарбницю від подорожчання повинні зрости до 100 мільярдів гривень на рік.

Правда, економісти сумніваються, що ціни на сигарети зрівняються з європейськими і прогнозують війни корпорацій, які будуть знижувати ціни на сигарети, намагаючись витіснити конкурентів з ринку.

Втрати для підприємців та бюджету

Заборона на куріння навіть на літніх терасах закладів може вдарити по бізнесу. Підприємці називають його драконівським, а власники ресторанів підкреслюють, що раніше і без того було в достатній мірі забезпечено право некурців не дихати тютюновим димом.

В основному на всіх світових ринках, де вводили заборони на куріння, продажу падали приблизно на 20%. Також кожне десяте заклад громадського харчування не витримувало роботи в нових умовах. У Болгарії ввели мораторій на куріння в кафе і ресторанах ще 6 років тому, і після цього підприємці стали бити на сполох про зниження товарообігу на 40%. Зате зазвичай такі норми несуть переваги для сімейних закладів, клієнти яких найчастіше не просять попільничок.

У Міністерстві фінансів вважають, що заборона макетів сигарет “вкраде” з держбюджету 4 мільярди гривень податків від продажу тютюнових виробів. До прикладу, в минулому році одними з найбільших платників податків стали чотири тютюнові компанії.

Крім того, подібна заборона про розкладці сигарет на вітринах діє в сусідніх Росії та Білорусі, і втрати підприємців у цих країнах виявилися дуже серйозними. Тільки в перший рік заборони закрилася приблизно третина точок, які торгували сигаретами.

У Національній організації роздрібної торгівлі вважають, що у нас може закритися якщо не кожна третя, то кожна десята торгова точка. Втрати можуть обернутися приблизно в 7 тисяч кіосків, і десятки тисяч українців ризикують втратити роботу. В Асоціація міст України теж висловлювали занепокоєння з приводу того, що від нововведень можуть скоротитися прибутки бюджетів громад майже на мільярд гривень у рік.

Також поки невідомо, як саме кіоски зможуть переобладнатися в спеціалізоване місце торгівлі. Адже у них навіть немає окремого входу. Для переобладнання торгових залів потрібно купувати спеціальне торгове обладнання, а це може вдарити по малих і середніх підприємців сіл, міст, селищ.

Втрати від переобладнання торгових залів можуть скласти близько 20 тисяч гривень за кожне приміщення. Це приблизно половина середнього доходу від продажу тютюнових виробів в рік на одній точці. Також потрібно враховувати, що підприємці витрачаються ще й на ліцензії на торгівлю тютюновими виробами.

Експерти вважають, що супермаркети та великі магазини не повинні серйозно постраждати, адже викладення тютюнових виробів буде дозволена за умови, якщо споживачі її будуть бачити, тільки зайшовши всередину місця торгівлі.

Чи є сенс в заборонах для курців

Штрафувати за незаконне куріння можуть співробітники поліції: вони складають протокол і виносять постанову про накладення штрафу. Але самостійно виявити всіх порушників неможливо.

Пильні громадяни можуть зателефонувати в поліцію, після чого дільничний або патрульний виїжджає за вказаною адресою. Але як можна здогадатися, порушника вже, швидше за все, не буде на місці. Такі реалії сучасних штрафів. Так чи буде користь від нових?

“Спрацюють обмеження для курців – поки прогнозувати складно. Але є сумніви про контроль за забороною. Для того, щоб закон був ефективним, потрібно розробити механізм, яким громадян дійсно будуть карати за куріння в недозволеному місці. Зараз же, поки патрульні або дільничний приїжджають, курців вже немає на місці. У нас вже діють штрафи за куріння в недозволених місцях, але подивіться на під’їзди – вони ж все одно в недопалках. Люди рідко звертаються в поліцію, тому курці відчувають себе безкарно. Нові заборони можуть знову залишитися дійсними лише на папері”, – вважає юрист Оксана Кукленко.

Деякі юристи говорять про те, що ви все-таки можете притягнути до відповідальності несумлінного курця-сусіда, який отруює повітря в під’їзді. Для цього радять зняти процес куріння на фото або відео. Це дозволено, тому що під’їзд вважається громадським місцем, а не приватною територією. Правда, можливо, вам доведеться доводити, що фото або відео зроблено саме у вашому будинку, і підтверджувати його дату. Інші ж фахівці підкреслюють, що правовий статус прихованої зйомки в громадських місцях неоднозначний, і є ризик, що вас можуть притягнути до відповідальності.

Більш ефективний спосіб – звернутися до свідків порушення. Підходять сусіди, але головне, щоб це не були ваші родичі. Дільничний звернеться до свідків і складе протокол. Якщо буде доведено, що порушник три рази курив в недозволеному місці, його можуть оштрафувати тричі, розповідають юристи.

Як захиститися від неправомірного штрафу

Якщо ви курите не в забороненому місці, а поліцейський загрожує штрафом, потрібно пояснити йому, що з лютого 2010 року поняття “куріння в громадському місці” немає. Диміти можна лише у визначених місцях, встановлених законодавчо.

Оксана Кукленко розповідає: “Якщо поліцейський стверджує, що куріння заборонено згідно постанови міськради, необхідно попросити назвати дату і номер цієї постанови. Якщо ж він наполягає на своїй правоті, запропонуйте скласти протокол про адміністративне правопорушення”.

Протоколи складають у двох примірниках, один з яких під розписку повинні віддати вам. У протоколі буде інформація про те, хто вас штраф, про місце і часу.

Ви можете відмовитися підписувати протокол і прикріпити до нього пояснення з мотивами відмови. Далі поліцейський направляє протокол до суду і там уже вирішать, чи винні ви.

З прийняттям законопроекту затягували вже кілька років. І є ризик, що його не візьмуть знову. Але якщо депутати за нього проголосують, обмеження для курців будуть суттєвими. Правда, швидше за все, більшість українців зможуть уникнути штрафів за відсутність жорстокого контролю за порушеннями. Більш серйозні наслідки чекають малий бізнес і прибутковість держбюджету. Але є шанс, що всі ці заходи будуть виправдані, адже головне – здоров’я нації.