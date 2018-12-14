Поліція Франції підтвердила ліквідацію підозрюваного у стрільбі на ярмарку

Підозрюваний був убитий в перестрілці з правоохоронцями під час затримання, поінформували в МВС Франції.



Глава МВС Франції Крістоф Кастанер підтвердив інформацію про ліквідацію підозрюваного у стрільбі на різдвяному ярмарку у Страсбурзі. Про це в четвер, 13 грудня.

Кастанер поінформував про ситуацію президента Еммануеля Макрона і прем’єр-міністра країни Едуарда Філіпа.

Він уточнив, що спецназ помітив підозрілого чоловіка, який відповідав опису розшукуваного, на вулиці Лазарэ близько 21.00 за місцевим часом (22.00 за київським часом).

Поліцейські спробували його затримати, проте злочинець відкрив вогонь і був убитий в ході перестрілки.

За даними телеканалу, поліція вийшла на слід стрілка після сигналу однієї з місцевих мешканок. Зловмисник звернувся до неї на вулиці і вона помітила, що той поранений.

Після цього жінка повідомила в поліцію, яка негайно направила в район підрозділ спецназу.

Нагадаємо, у вівторок, 11 грудня, невідомий чоловік відкрив вогонь на різдвяному ярмарку у Страсбурзі. За останніми даними, в результаті стрілянини загинули троє людей, 13 отримали поранення.

Співробітники поліції поранили стрілка, однак йому вдалося втекти. Пізніше з’ясувалося, що 29-річний Шериф Шекат перебував на обліку спецслужб. Мотиви його дій поки не відомі, однак в ЗМІ з’явилася інформація, що таким чином чоловік хотів помститися за вбитих в Сирії братів.