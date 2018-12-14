Повінь – зміна системи

Menu
Close

«Не дай бог!»: Марчук розповів, що було б, у разі відповідного вогню українців у Керченської протоки

14.12.2018

«Не дай бог!»: Марчук рассказал, что было бы, в случае ответного огня украинцев у Керченского пролива

Глава української делегації на переговорах у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі Євген Марчук вважає, що якщо б 25 листопада українські моряки відкрили вогонь у відповідь на обстріл російських силовиків у районі Керченської протоки, вони б загинули.

«Не дай бог, якщо б наші хлопці з цих двох катерів відкрили вогонь у відповідь, знаєте, що далі було? Росіяни розстріляли і потопили б, а потім почали справжню гарячу бойову операцію – до цього все було готове!» – сказав Марчук.

Він також додав, що протягом трьох останніх років поведінку Росії в світі різко змінилося.

«Пам’ятаєте, як російські літаки почали заходити в повітряний простір європейських країн, в тому числі країн НАТО, а російські підводні човни в територіальні води Швеції і Норвегії, в Балтійському морі», – зазначив голова української делегації в Мінську.

Він також висловив жаль, що «довготривалий європейський спокій розхолодив всіх, і ні в кого не спрацював «сигнал тривоги».

Читайте також:   Вкладникам банку Жванії та Мартиненка повернуть 15% депозитів
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *