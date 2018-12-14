Єврокомісія надасть всю інформацію про підготовку до Brexit без угоди

У перший день саміту Євросоюзу обговорювалася ситуація навколо Brexit

Єврокомісія опублікує 19 грудня всю інформацію про підготовку до виходу Великобританії з ЄС (Brexit) без угоди. Про це заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер на підсумковій прес-конференції першого дня саміту Євросоюзу, на якому обговорювалася ситуація навколо Brexit.

“Єврокомісія опублікує 19 грудня всю інформацію по Brexit, яка може бути корисною при відсутності угоди. Всі наші так звані підготовчі заходи”, – заявив Юнкер.

Раніше прем’єр Великобританії Тереза Мей покинула саміт ЄС щодо ситуації на переговорах про вихід Сполученого королівства з Євросоюзу (Brexit), не відповідаючи на питання журналістів.

Після завершення дискусії з Brexit Мей вийшла з штаб-квартири Європейської ради, напружено стиснувши губи, пройшла повз журналістів, сіла в машину і залишила саміт.

Нагадаємо, напередодні британські торі висловили довіру Терези Мей на посаді лідера партії – в її підтримку висловилися 200 консерваторів у парламенті, а 117 виступили проти.

11 грудня, Мей оголосила про перенесення на невизначений термін парламентського голосування щодо угоди з Євросоюзом про умови виходу країни зі складу співтовариства, побоюючись втратити підтримку парламентаріїв. Причина цього, за її словами, криється в тому, що досягнута домовленість з ЄС про майбутній статус Північної Ірландії не влаштовує багато політичні сили в Сполученому Королівстві.

Нагадаємо, лідери країн ЄС затвердили 25 листопада угоду з Великобританією про Brexit і політичну декларацію про майбутні стосунки з Лондоном. Для того щоб вступити в силу, це угода повинна отримати схвалення Європарламенту і британських законодавців. Brexit ж запланований на 29 березня 2019 року, після чого, згідно з планом, повинен настати перехідний період, який триватиме до кінця 2020 року.