У Нью-Джерсі сталася ДТП за розкиданих по трасі грошей

Водії зупинялися, щоб зібрати купюри.



В американському штаті Нью-Джерсі грошові купюри, що випали на трасу з інкасаторської машини, призвели до кількох аварій. Про це в четвер, 13 грудня, повідомила прес-служба поліцейського управління округу Східний Резерфорд в Twitter.

За інформацією правоохоронців, ДТП сталося через те, що водії автомобілів, не з’їжджаючи на узбіччя, зупинялися щоб зібрати лежать на асфальті гроші.

Також в управлінні зазначили, що з-за ситуації неподалік від Нью-Йорка виникли серйозні пробки.

Після інциденту кілька людей подзвонили в поліцію, щоб повернути знайдені на дорозі грошові кошти. Правоохоронці закликали інших учасників події зв’язатися з ними для повернення грошей.

За даними порталу Gothamist, гроші випали з інкасаторської машини компанії brink’s. Про точну суму, яка випала з автомобіля, не повідомляється.