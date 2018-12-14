На антарктичній станції загинули робітники

Стався нещасний випадок.



На дослідницькій станції Мак-Мердо, розташовану в Антарктиці, в результаті нещасного випадку загинули дві людини. Про це в четвер, 13 грудня, повідомив Національний науковий фонд США.

Відзначається, що загинули двоє робітників, які виконували планове технічне обслуговування системи пожежогасіння у будинку на горі Ньюуолл.

Тіла працівників виявив пілот вертольота, який доставив їх на гору.

До моменту виявлення один з техніків був мертвий, інший подавав ознаки життя, проте пізніше помер у клініці.

Загиблі, імена яких не називаються, були субпідрядниками великої фірми Leidos, яка була найнята Антарктичної програмою США.

Причини їх загибелі з’ясовуються, проте на даний момент немає підстав вважати, що було скоєно злочин.

Мак-Мердо − найбільше поселення в Антарктиці і найбільша дослідна станція на континенті. Чисельність населення досягає 1,3 тисячі осіб.