Фірташ остаточно програв суд за ЗТМК

Центральний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні апеляційних скарг відповідачів на рішення Господарського суду Запорізької області, яким у липні цього року був задоволений позов про розірвання договору про заснування ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (ЗТМК) та про повернення майна підприємства в держвласність. Про це повідомили в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

В САП підкреслили, що після ухвалення таке рішення апеляційного суду вступає в законну силу. Прокуратура очікує оголошення повного тексту рішення суду, що дозволить розпочати процедуру реального повернення комбінату державі.

САП подала позов у Господарський суд міста Києва з вимогою про розірвання договору про заснування ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» у 2016 році. Згідно з домовленостями при створенні підприємства, ФДМУ передав у його статутний капітал, цілісний майновий комплекс комбінату, а підконтрольна Group DF Дмитра Фірташа Tolexis Trading Limited внесла внесок у грошовій формі у сумі $110 млн, який повинен був піти на модернізацію виробництва в 2013-2015 роках.

Однак, за даними слідства, фактично підприємство було передане в управління наближеного до інвестора менеджменту, яким більшість із залучених інвестицій розтрачені на погашення раніше створених боргів ЗТМК за енергоносії перед кредиторами, пов’язаними з Group DF. У подальшому ці гроші були виведені з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм.

При цьому на модернізацію виробництва, що було головною метою створення підприємства з недержавною часткою, фактично було спрямовано лише 20 млн грн.

Детективи Національного антикорупційного бюро 23 вересня під процесуальним керівництвом прокурорів САП і у співпраці з СБУ за підозрою в розтраті 492 млн грн затримали директора ЗТМК Володимира Сівака. Слідство встановило, що протягом 2014-2015 рр. Tolexis Trading Limited виділила цьому підприємству 880 млн грн. Однак Сивак перерахував 492 млн грн з цих коштів на користь третіх осіб.

Солом’янський районний суд Києва 26 вересня обрав для нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 56 днів з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн 762 грн, на наступний день він вийшов під заставу.

Раніше SKELET-info повідомляв, що справа фірташівського «Запорізького титано-магнієвого комбінату» тягнеться у судах вже 1,5 року і є прекрасним прикладом того, як у цій країні ховають кримінальні справи навіть із залізобетонною доказовою базою.