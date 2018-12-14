Унікальні властивості чавуну

Чому чавунні труби без заміни служать століттями?

Здавалося б, ми знаємо про чавуні все, або майже все. Всім відомі чавунні батареї, сковороди, казанки, решітки, художнє литво. Цей метал сприймається буденно і не асоціюється у нас з терміном передові або високі технології.

Однак, як показують дослідження сучасних вчених, чавун не так простий, як здається. Це той випадок, коли за зовнішньою «сірістю» ховаються по-справжньому унікальні властивості. Причому потенціал чавуну, а вірніше його модифікацій воістину безмежний і дозволяє вирішувати безліч технологічних завдань.

Так чому ж чавунні труби здатні служити століттями? Виявляється, причина криється у високій корозійній стійкості.

Це якість матеріалу надзвичайно важливо, коли мова йде про чавунних трубах для водопостачання. Адже, по суті, ми маємо справу з продуктом, який не має аналогів по довговічності, надійності та екологічності.

Взагалі, чавун – це метал з тисячолітньою історією. Виникнення чавуну відносять до VI століття до нашої ери, коли в Китаї почали відливати різні вироби з чавуну. Європейські країни дізналися про чавуні тільки в ХІV-ХVІ століттях, а з кінця ХVII століття він став широко застосовуватися.

Знамениту систему розкішних Версальських фонтанів забезпечували водою, що надходить з чавунних труб. Ці труби були відлиті за спеціальним замовленням в Нормандії в 1672 році і справно прослужили понад 330 років.

А до фонтанів Петербурга вода до теперішнього часу подається за збереженими ділянок трубопроводу з чавунних труб, відлитих ще в 1755 році.

Історично склалося так, що за тривалий час свого існування саме чавунні труби показали себе надійними у використанні. І секрет цієї надійності високої корозійної стійкості чавуну і чавунних труб.

Дослідження і опис механізму корозійного старіння чавуну представили австралійські вчені Роберт Мельчерс – професор кафедри цивільного будівництва в Ньюкаслі і Роберт Петерсон – науковий співробітник Центру дослідження ефективності та надійності інфраструктури матеріалів університету Ньюкаслі (стаття «Корозія старіння литих чавунних труб» в журналі «Corrosion&Prevention», 2012 рік). Не вдаючись у наукові подробиці, висновки вчених зводилися до наступного. В процесі експлуатації чавунних труб після монтажу трубопроводу на поверхні стінки труби відбувається заміщення заліза на графітову складову, формується так званий «шар графітизації», який не кородує. В результаті фактично зберігається вихідна товщина труби, а наростаючий з часом шар графітизації захищає поверхню труби від подальшої корозії.

На підставі цих даних можна з упевненістю зробити висновок, що строк служби чавунних труб, навіть без додаткової антикорозійного захисту реально може досягати 100-150 років.

Теоретичні висновки про термін служби чавунних труб 100 і більше років, звичайно, викликають повагу до цього матеріалу. Але дійсно вражає те, що можна побачити своїми очима. У р. Санкт-Петербурзі було знайдено переконливе підтвердження теорії австралійських вчених.

При розкопках на Ісаакіївській площі р. Санкт-Петербурга в 2016 році був виявлений ділянка чавунного трубопроводу діаметром 250 мм 1890 року укладки, який безаварійно експлуатувався донині!

Труба мала механічні пошкодження очевидно в результаті зовнішнього впливу. Вирішено було провести дослідження зразка труби, що пролежала під Ісаакіївській площею близько 126 років.

При зовнішньому огляді на зовнішній і внутрішній поверхнях зразків слідів корозії виявлено не було.

Дослідження мікроструктури показало, що матеріал, з якого була відлита труба, — це сірий чавун з вмістом вуглецю 3,25 %. Але, що цікаво, на зовнішній та внутрішній поверхнях зразка були зони з чітко вираженою «зоною графітизації», що з’явилася в процесі корозії старіння.

Таким чином, на підставі проведеного лабораторного дослідження петербурзької труби теорія про те, що при експлуатації труб з чавуну з часом на їх поверхні утворюється зона графітизації, що захищає трубу від корозії, отримала практичне підтвердження.

Цей висновок науково підтверджує довговічність труб з чавуну, ставлення до яких у сучасному світі не надто позитивне. Як виявляється, даремно.

Все ж, зважаючи недоліків механічного характеру, таких як, наприклад, крихкість, виробництво труб із сірого чавуну для питного водопостачання на сьогоднішній день у світі практично припинено.

На зміну сірого чавуну прийшли труби з високоміцного чавуну з кулястим графітом (ВЧШГ), який позбавлений практично всіх недоліків свого попередника та відрізняється високою міцністю і корозійною стійкістю, пластичністю і гнучкістю. Історія виробництва труб з високоміцного чавуну налічує понад 60 років. ВЧШГ впевнено завойовує провідне місце у світовому промисловому виробництві.

При цьому сучасні труби ВЧШГ виробляються з нанесенням захисних покриттів. Це забезпечує додаткову корозійну захист і протягом довгого часу оберігає стінки трубопроводів від зовнішнього впливу.

Згідно з дослідженням, проведеним Союзом з газо – і водопостачання (DVGW) Німеччини, тривалість експлуатації чавунних труб з високоміцного чавуну також оцінюється в термін від 100 і більш років і значно перевершує термін експлуатації трубопроводів з інших матеріалів.

Такий тривалий термін служби, низька аварійність труб ВЧШГ економить витрати на експлуатацію трубопровідних систем водопостачання.

Якщо звернутися до досвіду прокладки трубопроводів в густонаселених мегаполісах, то труби з високоміцного чавуну є явними лідерами, можна сказати, безальтернативними лідерами.

Велика частина трубопроводів в мережах великих міст світу побудована з ВЧШГ (Токіо — 97 %, Сінгапур — 95 %, Венеція — 90 %, Гонконг — 90 %, Стамбул — 90 %, Нью-Йорк — 85 %, Париж — 85 %, Дамаск — 80 %, Лондон — 80 %, Вільнюс — 80 %, Прага — 80 %, Алжирі — 75 %, Києві — 75 %, Будапешт — 75 %, Шанхай — 75 %, Берлін — 70 %).

При виборі матеріалу трубопроводу у всьому прогресивному світі керуються принципами «ціна-якість» і, враховуючи всі аспекти та переваги кожного матеріалу, вирішальним аргументом залишається термін служби, надійність та екологічність трубопроводу.