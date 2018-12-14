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Американський підліток застрелився перед входом в школу

14.12.2018

Американский подросток застрелился перед входом в школуАгресивний підліток влаштував перестрілку з поліцією.

Озброєний підліток, який зробив спробу пробратися в приміщення школи в американському штаті Індіана, застрелився після перестрілки з поліцейськими. Про цей інцидент пише агентство Reuters.

Правоохоронці оперативно відреагували на телефонний дзвінок про те, що у бік школи їм. Девіда Денніса у місті Річмонд направляється небезпечний підліток – ймовірний стрілок з агресивними намірами.

“Вони зіткнулися з підозрюваним біля школи. Сталася перестрілка, після чого підліток забіг у будинок і пізніше вирішив вчинити самогубство”, – розповіли в поліції штату.

Ніхто з інших школярів та персоналу школи не постраждав.

Особисті дані нападника не оприлюднені.

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